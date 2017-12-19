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Politika

Kulis: AKP'de "İyi Parti, CHP'nin oylarını böler, sahillerdeki bazı belediyeleri alırız" düşüncesi hâkim

İyi Parti’nin İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde varlık gösteremeyeceği kaydedildi

19 Aralık 2017 15:04

Kulislerde, CHP’nin güçlü olduğu sahil kesimlerinde İYİ Parti’nin varlık göstermesi durumunda AKP’nin CHP’de olan bazı belediyeleri alabileceği ifade ediliyor.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre siyasi değerlendirmelerde ve polemiklerde AKP, İyi Parti’den gelen eleştirileri yokmuş gibi kabul ediyor. Kulislerde yerel seçimlerle birlikte İyi Parti’nin CHP’nin oylarını bölebileceği üzerinde duruluyor.

AKP’de yapılan analizlerde İyi Parti’nin partileşmeden önceki süreçte seçmenin ilgisini üzerine topladığı, ancak kurulduktan sonra bu trendin aşağı yönlü olarak seyir izlediği kaydedildi. Diğer siyasi partilerde istediği noktalara gelemeyenlerin veya mevcut siyasi yapılardan beklentisi kalmayanların İyi Parti’de buluştuğu belirtildi.

Kulislere göre, AKP'liler bu partinin yerel seçimlere girmesinin kendi lehlerine olabileceğini de düşünüyor. İyi Parti’nin özellikle Türkiye’nin batısında karşılığının olduğu değerlendirmeleri yapılırken, CHP’nin güçlü olduğu sahil kesimlerinde İyi Parti’nin varlık göstermesi durumunda AK Parti’nin CHP’de olan bazı belediyeleri alabileceği ifade ediliyor. İyi Parti’nin İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde varlık gösteremeyeceği kaydediliyor.

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