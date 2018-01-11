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Son ankete göre, kimler baraj altında kalıyor, AKP-MHP'nin cumhurbaşkanı adayı ilk turda seçiliyor mu?

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy verenlerin oranı yüzde 51.6, 2019'da aday olmasını isteyenler yüzde 47

11 Ocak 2018 03:44

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus’un gerçekleştirdiği son seçim anketine katılanların yüzde 44.9’u, ilk genel seçimlerde AKP’ye oy vereceğini belirtti. CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 23.7’de kalırken, ankete göre barajı geçen son ve üçüncü parti, yüzde 10.6’yla MHP oldu. 

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın çarşamba günkü köşesinde yer verdiği ankete göre, AKP’nin göstereceği bir cumhurbaşkanlığı adayına oy vereceğini ifade edenlerin oranı da yüzde 48.1 olarak belirlendi. AKP’nin adayına yönelik destek, ilk turda seçim için yeterli olmasa da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan MHP’nin yüzde 11.9’luk oylarıyla birleştirildiğinde ikinci tura yer bırakmayan bir tablo ortaya çıktı. 

Ankete katılanların yüzde 88’inin Türk, yüzde 10’unun Kürt, yüzde 2’sinin ise diğer etnik gruplara ait olduklarını beyan ettiklerini aktaran Altaylı, yapılan çalışmayla ilgili, “Katılanların yüzde 46.5’i Anayasa referandumunda “Evet”, yüzde 44.3’ü ise “Hayır” oyu kullanmışlar. Geçerli oylara göre yüzde 51.2’si “Evet”, yüzde 48.8’i “Hayır” oyu vermişler. Bu ankete katılanların yüzde 51.6’sı son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a, yüzde 38.6’sı Ekmeleddin İhsanoğlu’na ve yüzde 9.8’i Selahattin Demirtaş’a oy atmışlar. Yani oldukça güvenilir bir panel söz konusu” yorumunda bulundu. Ankette ortaya çıkan veriler şöyle: 

İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?

AKP: Yüzde 44.9
CHP: Yüzde 23.7
MHP: Yüzde 10.6
HDP: Yüzde 9.1
İYİ Parti: Yüzde 2.7
Diğer: Yüzde 2.2
Cevap yok: Yüzde 2.0
Kararsız: Yüzde 2.1
Geçersiz: Yüzde 0.7
Oy vermeyecek: Yüzde 2

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi partinin adayına oy vereceksiniz?

AKP: Yüzde 48.1
CHP: Yüzde 25.1
MHP: Yüzde 11.9
HDP: Yüzde 9.6
İYİ Parti: Yüzde 2.9
Diğer: Yüzde 2.4

“AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olmasını ister misiniz?”

İsterim: Yüzde 47
İstemem: Yüzde 43
Fark etmez: Yüzde 10 

“CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını ister misiniz?

İstemem: Yüzde 59
İsterim: Yüzde 27
Fark etmez: Yüzde 14

Diğer liderler için ‘istememe’ oranları ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için yüzde 66, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için yüzde 69 ve Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için yüzde 79 olarak açıklandı. 

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