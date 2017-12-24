AKP'nin anketinden: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi'

AKP tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarına göre yıllar sonra ilk kez 'Türkiye'nin en önemli sorunu' sıralaması değişti. Tüm anketlerde terör birinci sırada çıkarken, ekonomi, Türkiye’nin öncelikli sorunu olarak ilk sıraya yerleşti. Terör ikinci, dış politika üçüncü oldu. Vatandaş, işsizlik ve hayat pahalılığından şikâyetçi oldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP Genel Merkezi’nin gündemdeki sorunlara vatandaşın bakışını belirlemek ve hükümet politikalarını yönlendirmek için düzenli olarak yaptırdığı kamuoyu araştırmalarında, bu kez dış politika ve ABD ilişkileri ön plana çıktı.

Ankette vatandaşlara ABD ile Türkiye ilişkilerinde son aylarda yaşanan gerginlik ve hükümetin tutumu soruldu. Kudüs krizi yaşanmadan önce yapılan, ABD’nin özellikle Suriye politikaları ve YPG’yle olan ilişkisinin sorgulandığı araştırmada, vatandaşlardan destek geldi.

Destek yüksek çıktı

Araştırmaya göre, hükümetin son dönemde ABD’yle olan ilişkilerine ve yürütülen politikaya destek verenlerin oranı yüzde 58 çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 36’sı hükümetin politikalarına destek vermediğini dile getirirken, yüzde 6’sı ise fikri olmadığını ifade etti.

Yapılan araştırmada, ülkenin sorun sıralaması da değişti. Yıllardan beri en önemli sorun terör, ekonomi ve dış politika şeklinde sıralanırken, ilk kez bu sıralama değişti. Ekonomi, Türkiye’nin öncelikli sorunu olarak ilk sıraya yerleşti. Terör ikinci, dış politika üçüncü oldu. Ekonomiye yönelik şikâyetlerde artış yaşanırken, çoğunlukla işsizlik ve hayat pahalılığı gibi başlıkların öne çıktığı saptandı.

Belediye sorunları

Parti, son aylarda AKP belediyelerinde yapılan operasyonu da sordu. Belediyelerde yapılan değişim kararına yüzde 65 destek geldi. Ancak AKP, istifa ettirilen belediye başkanlarının bulunduğu iller ve ilçelerle ilgili olarak ayrı bir araştırma yapma kararı aldı. Bölgesel olarak yaptırılacak bu araştırmada, yaşanan değişimden sonra vatandaşların memnun olup olmadığı sorulacak. Özellikle belediye icraatlarıyla ilgili memnuniyet saptanacak ve yeni kararlar alınacak.