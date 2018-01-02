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Politika

"En çok Erdoğan anket yaptırıyor, HDP hep barajın üstünde"

"Bu kadar eşitsizliğin altında barajın üstünde tutunduk"

02 Ocak 2018 18:24

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "bütün baskılara ve haksızlıklara rağmen HDP'nin 1 Kasım seçim sonuçlarının gerisine düşmediğini" söyledi. Kemalbay, "En çok Erdoğan anket yaptırıyor. Biz buradan da bilgiler alıyoruz, bu anketler kamuoyu ile de paylaşıyor, bazen HDP olmadan da paylaşılıyor. Hiçbir anket bugüne kadar bizim 1 Kasım'ın gerisine düştüğümüzü göstermedi" diye konuştu.

Webiz tv'nin sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı, kendisine yöneltilen bir soruyu şöyle yanıtladı:

"En çok Erdoğan anket yaptırıyor. Biz buradan da bilgiler alıyoruz, bu anketler kamuoyu ile de paylaşıyor, bazen HDP olmadan da paylaşılıyor. Hiçbir anket bugüne kadar bizim 1 Kasım'ın gerisine düştüğümüzü göstermedi. Takdir edersiniz ki bu anketi pek çok yerde yapmak oldukça zor. Bugün bir insanın HDP'liyim demesini bile kriminalize etmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu kadar eşitsizlik altında biz belli bir yerde tutunduk o da barajın hemen üstünde, tutunduk orada duruyoruz. İnanıyorum ki demokratik bir seçim süreci yaşadığımızda böyle bir iklimde bu çok daha güçlü bir destek olacak. Herkes içinden şunu düşünüyor, HDP'ye büyük haksızlık yapıldığını düşünüyor. Herkes şunu biliyor HDP bu ülkede farklı  olan kesinmlerin ortak yaşamını savunuyor, emeğin hakkını da, doğayı da, kadınları da HDP savunuyor. HDP'nin mücadelesi bu açıdan samimiyet testini geçmiş durumda."

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