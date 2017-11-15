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Politika

Gezici'nin anketinden: AKP'nin oy oranı yüzde 43.8, MHP ve HDP baraj altında

İyi Parti'nin seçime girmesi durumunda katılımcıların yüzde 18.5'i CHP'ye, yüzde 8.8'i MHP'ye, yüzde 7'si HDP'ye oy vereceğini söyledi

15 Kasım 2017 15:55

Gezici Araştırma şirketinin partilerin oy oranlarına ilişkin olarak gerçekleştirdiği son ankette Meral Akşener’in kurduğu İyi Parti’nin olası bir erken seçime girmesi durumunda yüzde 19.5 oranında oy alabileceği, bu durumda da AKP’nin oyunun yüzde 43.8 göründüğü belirtildi.

Ankete göre İyi Parti’nin seçime girmesi durumunda katılımcıların yüzde 18.5’i CHP’ye, yüzde 8.8’i MHP’ye ve yüzde 7’si ise HDP’ye oy vereceğini söyledi.

Bu durumda MHP ve HDP, TBMM’ye girmek için gerekli olan yüzde 10’luk barajın altında kalıyor.

İyi Parti’nin katılmadığı bir erken genel seçim olması durumunda ise katılımcıların yüzde 47.1’i AKP’ye, yüzde 26.8’i CHP’ye, yüzde 13.5’u MHP’ye ve yüzde 9.8’i de HDP’ye oy vereceğini kaydetti.

Hata payı 2,5

Türkiye genelinde 10-15 Ekim günlerinde 4.638 katılımcıyla yüz yüze görüşme metodu ile yürütülen araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde eksi artı yüzde 2.5 olarak belirtildi.

Murat Gezici: Yüzde 10 her koşulda Akşener'e oy verecek

Şirketin sahibi Murat Gezici, araştırmaya göre katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ının Akşener’in siyasi duruşunu olumlu olarak değerlendirdiğini, yüzde 32’sinin ise olumsuz bulduğunu ifade etti. Gezici, şöyle konuştu:

“Araştırmaya katılanların Akşener parti kurduğunda oy verip vermeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 10.1’i kesinlikle her koşulda oy vereceğini ifade ederken yüzde 19.1’i oy verebileceğini, yüzde 17.8’i kararsız olduğunu ifade etmektedir. Toplumun yüzde 50’sine yakın bu oran Akşener'in kurduğu partiye oy verme potansiyelinin büyüklüğünü gösteriyor.”

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