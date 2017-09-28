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SONAR'ın anketinden: Akşener'in partisi Meclis'e giriyor; MHP ile HDP geride kalıyor

Ankete göre 3 parti yüzde 10 sınırında görülüyor

28 Eylül 2017 14:40

Sonar Araştırma Şirketi son yaptığı anketi yayınlandı. Araştırma sonuçları, AKP'nin oy kaybına dikkat çekerken 5 partili Meclis'i işaret ediyor. Ankete göre Meral Akşener'in henüz ismi bile açıklanmayan partisi Meclis'e giriyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Avukat Fidel Okan, anket sonuçlarını "Uykuları kaçıracak büyük sürpriz var" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. 

Sonar Araştırma Şirketi’nin son seçim anketi yayınlandı.  Yayımlanan araştırma sonuçlarına göre AKP’nin oy kaybı dikkat çekti. Ankete göre; kararsızlar dağıtılınca  AKP yüzde 38.2, CHP ise yüzde 28.4 olarak hesaplandı.

Diğer partiler sınırda

Araştırmaya göre; HDP yüzde 10.6, MHP ise 10,1 oy oranına sahip.  MHP’den ayrılıp yeni parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener’in partisinin oy oranı ise yüzde 10.8.

Ya 5 partili ya da 2 partili Meclis

Araştırma notunda ise şöyle deniliyor: “Araştırma sonuçları 5 partili bir Meclis’i gösteriyor olmasına rağmen hata payı göz önünde bulunduruluduğunda 2 partili bir Meclis ihtimali de diğer partiler açısından bir risk kabul edilebilir.”

“Uykuları kaçıracak büyük sürprizler var"

Avukat Fidel Okan, anket sonuçlarını “Uykuları kaçıracak büyük sürpriz var” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

 

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