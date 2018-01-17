ORC'nin anketine göre Gül, Erdoğan'a rakip olursa AKP'liler kimi destekleyecek?

ORC Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan “siyasi gündem araştırması”nın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 2 bin 680 kişiyle yürütülen araştırmada AKP’li seçmenlere, “Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi Abdullah Gül olursa hangisine oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 96.8’i bu soruyu “Erdoğan” olarak yanıtladı. “Gül’e oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 0.8’de kaldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmuştu. Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" demişti. Erdoğan, daha sonra "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Gül, şunları söylemişti:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim."

Gül'ün bu açıklaması, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a karşı aday olacağı yolundaki iddialara yol açmıştı.

İki parti baraj altında kalıyor

“Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 47.2’si “AKP” yanıtını verdi. “CHP” diyenlerin oranının yüzde 25.9, “MHP" diyenlerin oranının yüzde 10.8 olduğu ankette, HDP’nin yüzde 8.5, İyi Parti’nin de yüzde 5.5 ile baraj altında kaldığı görüldü.

“Seçim ittifakını destekliyorum”

diyenlerin oranı yüzde 65.9

Katılımcıların yüzde 65.9’u, “Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasını destekliyor musunuz?” sorusunu “Destekliyorum” diye yanıtladı. “Desteklemiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 27.6.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Söz konusu açıklama sonrası AKP ile MHP arasında “ittifak” görüşmeleri başlamıştı.

"OHAL'den rahatsız oluyorum" diyenlerin oranı yüzde 30.4

Ankette katılımcılara, darbe girişimi sonrası ilan edilen ve yaklaşık 1.5 yıldır devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasından rahatsızlık duyup duymadıkları da soruldu. Bu soruyu "Rahatsızlık duymuyorum" diye yanıtlayanların oranı yüzde 64.2 oldu. OHAL'den rahatsız olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 30.4.

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