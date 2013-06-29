Demirtaş: Karakol komutanı görevden alınsın

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 1 kişinin ölümüne neden olan olaylarla ilgili karakol komutanı ve sorumluluğu olan güvenlik güçlerinin görevden alınmasını istedi.

BDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde karakol protestosu sırasında 1 kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanmasıyla ilgili olayları NTV’ye değerlendirdi.

Demirtaş, hayatını kaybeden Medeni Yıldırım’a Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Olayı “son derece üzücü” olay olarak nitelendiren Demirtaş, “Hükümet, provokasyon olduğuna inanıyorsa karakol komutanın görevden alınması gerekir. Ateş emrini veren göstericiler değil. Ateşli silah kullanan tek grup güvenlik güçleridir. Provokasyonu yapan komutan, güvenlik güçleri, kimse görevden alsın” dedi.

Hükümetin demokratik gösterilere müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu: “Hükümetin bu tür demokratik gösterilere evrensel hukuk çevresinde yaklaşması lazım. İster Taksim’de olur, ister Hakkari’de olur, ister Lice’de olur. İnsanlar demokratik gösteri haklarını, ifade özgürlüğü hakkını sınırsız kullanabilmelidir. Çözüm sürecinin aşamasından anladığımız da budur. Hükümet bu konuda üzerine düşen ciddi sorumluluklarını yerine getirmiyor."

Köylülerin yeni karakol yapılmasına karşı çıktığını ifade eden Demirtaş, “Savaş bitiyor, bitmeli. 134 yeni karakol ve kalekol inşaatına hız verilmesinin mantığı olabilir mi? 134 kalekola bu ülkeni, bu milletin parasını niye yatırıyor. Demek ki barışa inanç yok, kaygı var. Katliam gerçekleştirilen köyde altyapı yok. Kanalizasyon yok, suyu yok. Fakat iki karakol yapılıyor. Altyapı ve üstyapıya yatırım yapılmalıdır. Sağlık, eğitim ve istihdam için yatırım yapılmalıdır. Bu sürece hükümet, güç ve katkı vermiyor. Hükümetin bu politikalarını eleştirecek, teşhir edecek, protesto edeceğiz” dedi.

Atılan gaz nedeniyle yaralılara yardım edilemediğini dile getiren Demirtaş, “Lice’de insanlar arkalarından vurulmuştur. Köylüler tarandıktan sonra gaz atmıştır. Köylüler yaralıları alma fırsatı bulamamıştır, ambulans gidememiştir” şeklinde konuştu.

Provokasyonları önlemenin devletin görevi olduğunu vurgulayan Demirtaş, “Halkı provokatör olarak suçlamak devlete yakışmaz. 90 yıldır devlet havaya ateş ediyor, yerdeki vatandaş hayatını kaybediyor. Hükümet sorumsuzca açıklamalara yapmayı bırakıp, bu vahim olayın üzerine gitmelidir. Sorumluları açığa alıp, yargıya teslim etmelidir” şeklinde konuştu.

Vatandaşları da uyaran Demirtaş, “Dikkatli olmaları, provokasyonlara karşı duyarlı olmaları çağrısı yapıyorum” dedi.