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Kadıköy ve Beşiktaş, Lice için yürüdü

Lice’de kalekol inşaatını protesto edenlere yapılan müdahale Kadıköy ve Beşiktaş’ta yapılan yürüyüşlerle kınandı

29 Haziran 2013 03:31

Kadıköy Yoğurtçu Parkı ve Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda toplanan kalabalıklar, dün Lice’de yaşanan ve bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan müdahaleyi protesto etti. Yoğurtçu Parkı’ndan yürüyüşe başlayan kalabalık, sloganlar eşliğinde Kadıköy Meydanı’ndan yürüyüşe başladıkları yere döndü

Abbasağa Parkı’ndaki forum katılımcıları ise Kartal heykeline yürüdü. Heykele doğru yürüyüşe geçen katılımcılar ‘Lice halkı yalnız değildir’ sloganı attı. Heykel civarında eylemlerine bir süre daha devam eden kalabalık, Abbasağa Parkı’na geri döndü.

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