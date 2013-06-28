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Lice Kaymakamı'ndan müdahale yorumu: Vurdularsa birbirlerini vurdular

Lice ilçesine bağlı Kayacık karakoluna ek binalar yapılmasını protesto etmek isteyen kişilere müdahale edilmesiyle ilgili Lice Kaymakamı, 'Vurdularsa birbirlerini vurdular' dedi

28 Haziran 2013 21:14

Diyarbakır Lice Kaymakamı Özer Özbek,  "Sabah silahlı kişilerin protestocu grup arasında olacağı istihbaratı alındı. Kalekolu basıp işçilerin çadırını yaktılar Özel harekat havaya ateş açtı. Asla bir hedef alma durumu yok. Vurma varsa eğer kendilerini de vurmuş olabilirler" dedi.

Radikal'den Fatih Yağmur'a konuşan Kaymakamı Özbek, şunları söyledi:

"Kalekollardan biri bu sabah yaklaşık 250 kişi biraraya gelerek yeni kalekol inşaat için protesto gösterisi yapıyor. Akabinde bizim orada bulunan işçilerin ikamet ettiği çadırlara ve yaşam alanlarına molotoflarla saldırılıyor. O arada orası yanıyor. İşçiler kaçıyor. Arkasından bu vatandaşlar 250 kişilik BDP 'li grup karakola girmek üzere saldırıya geçiyor. Karakolun bahçesine giriyor. Bahçeye girince de bölük komutanı emrindeki takviye özel harekat timleri tarafından havaya ateş ediliyor.

Arkasından da gaz kullanılarak grup dağıtılıyor ve alana hakim olunuyor. Bunun dışında bize şu ana kadar ulaşan bir şey yok. Şimdi hastaneye giremiyoruz, teyit etmeye çalışıyoruz. Sadece havaya ateşe açıldı. Bizim bu sabah aldığımız istihbarattan gelen bilgi, 250 kişilik grup arasında silahlı kişilerin de olduğu yönünde. Şahıslara yönelik bir tarama, hedef alma, namlu çevirme ve ateş etme asla olmadı. Olayı anlamak üzere emniyet ve jandarmadan olay yeri inceleme talep ettik. Bunlar geldikten sonra balistik inceleme olur. Yaralı varsa gaz mı, taş mı olduğu tespit edilir. Şu anda doktorlarımız müdahale ettiği için hangi tür yaralanma olduğu hakkında bir bilgimiz yok. İstihbarat bize dün akşam geldi. 250 Kişinin kalekol inşaatını protesto edeceği. bu sabah grubun içerisinde silahlı kişilerin olacağı bilgisi geldi. Vurma varsa eğer kendilerini de vurmuş olabilirler. Yoksa da gazdan veya taştan da etkilenmiş olabilirler."

 

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