T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice'de karakol protestosuna müdahale; 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık karakoluna ek binalar yapılmasını protesto etmek isteyen kişilere müdahale edildi. İlk gelen bilgilere göre, müdahale esnasında 7 kişi yaralandı

28 Haziran 2013 20:33

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık karakoluna yeni ek binalar yapılmasını protesto etmek isteyen halk bugün karakola yürüdü. Ancak, protestoculara müdahale edildi. BDP Lice İlçe Başkanı ile görüşen gazeteci Amed Dicle, üçü ağır, yedi yaralı olduğunu yazdı. Nuce TV, twitter hesabından Medeni Yıldırım adlı bir kişinin öldüğünü öne sürdü. BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak ve DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk'un belediye başkanları ve parti yöneticileri ile Lice'ye gideceklerini açıkladı.  

\

Nuce TV'den Amed Dicle'nin Lice'deki gelişmelere dair tweetleri şöyle:

"BDP Lice ilçe başkanı olay yerinde. Hezan köyünde karakol yapımını protesto eden halka asker ateş açtı, biri ağir 6 kişi yaralandı. BDP Lice ilce başkanı '6 yaralıdan 2'si ağır yaralı. 30 yaşlarında olan birinin yarası çok ağır, kurtarılması çok zor' diyor. Lice'deki saldırıya ilişkin bilgileri BDP ilçe baskanından telefon üzeri aldık. Kendisi olay yerinde; 6 yaralı ikisi çok ağır. BDP Lice ilçe başkanıyla yine konuştum, bazı ajanslar yanlış bilgi veriyor. Yarali sayısı 7 oldu ve 3'ü ağır... Yaralılardan biri Salih Bedirxan...
Lice'de 7 kişi kurşunla yaralanmış. 32 yaşındakı Salih Bedirxan'a kalp masajı yapılıyor ama durum çok kritik deniliyor. (Kaynak: BDP ilçe başkanı)"

"BDP Lice Başkanı, simdi Nuçe TV'de konuştu: 'Silahlı saldırı da 7 kişi yaralandı. 2'sinin durumu çok ağır."

 

'Yaralılar artabilir'

 

ANF'de yer alan ilgili habere göre, halkın bölgeden ayrılmaması üzerine askerlerin açtığı ateş sonucunda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralıların çoğunun ayaklarından yaralandığı bildirilirken ilk tedavileri Lice Devlet Hastanesi'nde yapıldı.Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

 

'Kışanak ve Tuğluk Lice'ye gidiyor' 

 

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak ve DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk'un belediye başkanları ve parti yöneticileri ile Lice'ye gideceklerini açıkladı.  

 

ETİKETLER

licekarakolamed dicleaskerateşyaralıdiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24