Hüseyin Çelik: Lice'de yaşananların hedefi çözüm süreci

Twitter hesabından açıklama yapan AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, Diyarbakır'da yeni karakol inşaatının olmadığını fakat eski karakolların yenilenme çalışmalarının yapıldığını belirtti, Lice’de yaşanan olayların PKK tarafından düzenlendiğini iddia etti.

Hüseyin Çelik, çadırların yakıldığını ve karakola saldırıldığını iddia ederek "Şimdi,yaralılar arasında akrabaları bulunan Lice'li bir vatandaş aradı. Örgüt üyesi bir grup,vatandaşı karakol basmaya zorlamış. Lice'li vatandaşa göre, eylem önce protesto olarak başlamış ,sonra iş şantiye bina ve çadırlarını yakıp yıkmaya dönüşmüş. Şantiyenin çadırları ve diğer yapıları yakıldıktan sonra eski karakolun içine girilmeğe çalışılmış" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çelik’in Lice’de yaşanan olayla ilgili tweetleri:

“Çözüm Süreci, savaş baronlarının, bu ülkenin çocuklarının kanı üzerinden amaçlarını gerçekleştirmek isteyenlerin fena halde canını sıkıyor. Ergenekon uzantıları, ulusalcı ırkçılar Lice'den Büyük Oyuna destek çıkarmaya çalışıyorlar."

Yeni karakol yapımı yok

"Bugün Lice'deki üzüntü verici olayda hayatını kaybeden eylemciye rahmet, yaralılara şifa diliyorum" diyen Çelik Diyarbakır'da yeni karakol yapımı olmadığını eski karakolların yenilendiğini belirtti.

Sosyal medyadaki yalan timleri işbaşı yaptı

“Süreç başlarken kontrolsüz grupların bu süreci zehirleyebileceğini ısrarla belirterek herkesi duyarlılığa davet ettik. Lice'deki olaydan sonra Sosyal Medyadaki malum yalan, iftira ve abartı timleri hemen işbaşı yaptı."

Gezi Parkı’ın Kürt versiyonu

"Kürt kardeş lütfen bilhassa sen dikkat et! Büyük Oyun'cular Gezi Parkı'nın Kürt Versiyonunu devreye sokmak istiyorlar."

BDP sağduyu çağrısı yapmalı

“BDP, teşkilatını sokağa dökerse Çözüm Süreci'ne zarar verir.Sayın Kışanak'ın ve Sayın Demirtaş'ın sağduyu çağrısı yapması lazım.”