DTK: Lice saldırısı açık bir cinayettir, Kürt halkına karşı yapılmış saldırıdır

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dün meydana gelen olaylar hakkında açıklama yaptı. DTK’dan yapılan açıklamada, “Bu saldırı hiçbir bahaneye yer verilmeyecek şekilde açık bir cinayet ve tüm Kürt halkına karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı Lice’deki karakol görevlilerinden kaynaklı bir saldırı olarak ele alınamaz. AKP hükümetinin ve başbakanın son zamanlarda yaptığı açıklamalarının ardından bu saldırının gelişmesi tesadüf olarak görülemez. Bu bilinçli olarak süreci baltalamaya yönelmiş bir provokasyondur. Bu provokasyonla halkımız sindirilmeye çalışılmaktadır” denildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dün meydana gelen olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

DTK bugün bir açıklama yayımlayarak, olayları kınadı.

Çözüm sürecini baltalamaya yönelik bir provokasyon olduğu belirtilen olaylar için şu açıklama yapıldı:

“Demokratik Çözüm sürecinin ikinci aşamaya geçtiği ve Kürt hareketinin her düzlemde üzerine düşeni yerine getirdiği bu süreçte devletin 90 yıllık zihniyetinin apaçık göstergesi olan bir katliam yaşandı. Demokratik Çözüm sürecini zehirleyen yeni karakol yapımlarına karşı Lice’de meşru, yasal ve demokratik protestoda askerin doğrudan hedef alarak ateş açması nedeniyle Medeni Yıldırım yaşamını yitirirken, 3’ü ağır olmak üzere 10 yurttaşımız ise yaralandı.

Bu saldırı hiçbir bahaneye yer verilmeyecek şekilde açık bir cinayet ve tüm Kürt halkına karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı Lice’deki karakol görevlilerinden kaynaklı bir saldırı olarak ele alınamaz. AKP hükümetinin ve başbakanın son zamanlarda yaptığı açıklamalarının ardından bu saldırının gelişmesi tesadüf olarak görülemez. Bu bilinçli olarak süreci baltalamaya yönelmiş bir provokasyondur. Bu provokasyonla halkımız sindirilmeye çalışılmaktadır.

Her saldırıya karşı demokratik direnişle cevap verilmesi gereklidir. Bu temelde bugün saat 10 00 da Medeni Yıldırım isimli yurttaşımızın Bayramoğlu Camisinde başlayıp Yeniköy Mezarlığına yürüyüşle devam edecek cenaze töreni ve saat 17 00 Bağlar Dörtyol’dan başlayacak protesto yürüyüşü Amed halkı ve Kürt halkının onurlu duruşunu gösterecektir.

Halkımızın topyekûn demokratik direnişini yükseltmesi gereklidir. Bu saldırıları boşa çıkarmanın da demokratik çözüm sürecinin ikinci aşamasının ilerletilmesinin de temel yöntemi budur.

Bu temelde 30 Haziran’da Amed, Antep, Adana ve Mersinde gerçekleştirilecek yürüyüşlerle başlayacak olan “Demokratik Çözüm Hamlesi”ne katılım demokratik çözüm sürecini inşa etme anlamına gelecektir. AKP hükümeti oyalama politikalarına devam etmektedir. Demokratik Çözüm ve Özgür Yaşamı İnşa sürecinin temel aktörü halkımızdır. Ve bu süreci eylemsellikleri ile derinleştirecektir.

Baraj ve karakol inşaatlarını durdurmak için, hasta tutsakları ve siyasi tutsakları özgürleştirmek için, ana dilde eğitim için, seçim barajını düşürmek için, Roboski’de adalet için, koruculuğu kaldırmak için, Bingöl’deki gibi tecavüzcü zihniyete dur demek için ve Lice’deki katliamın hesabını sormak için kent kent, köy köy bu eylemsellikleri yaygınlaştırmak gerekir.

Bu temelde bileşenlerimiz başta olmak üzere tüm STK’ları, barıştan, demokrasi ve özgürlükten yana olan toplumsal kesimleri ve onurlu her Kürt bireyin şahsında halkımızı, tüm Kürdistanlıları Demokratik Çözüm Hamlesine katılmaya ve özgür yaşamı kurmaya çağırıyoruz.”