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Lice'de karakol protestosuna müdahale; 1 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır Lice İlçesi Başkanı Harun Erkuş: Kitle içerisinden çocuklardan oluşan bir grup karakola taş attı. Askerler de kurşun yağdırdı

28 Haziran 2013 21:10

Helin Alp

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Kayacık Karakolu'na ek binalar yapılmasını protesto etmek isteyen halkın üzerine asker tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda Medine Yıldırım hayatını kaybetti. Müdahale nedeniyle yaralanan 8 kişi Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lice'deki karakol inşaatını protesto etmek isteyen bir grup, karakol yakınında bulunan işçilerin kaldığı çadırları ateşe verdi. Halk daha sonra karakola doğru yürümeye başladı. Karakol yakınlarında basın açıklaması yapan kitle içerisinden bir grubun, inşaat halindeki binalara molotof ve taş atmasının ardından askerler tarafından kitle üzerine ateş açıldı.

T24'e konuşan BDP Lice İlçe Başkanı Harun Erkuş, "Barış umudumuz var. Ancak yeni karakolların yapılması bizi kaygılandırıyor. Basın açıklamsından sonra kitle içerisinden çocuklardan oluşan bir grup inşaat halindeki binalara taş ve molotof attı. Askerler de kurşun yağdırdı. Beton yığınlarına molotof ve taş atılmasına kurşun mu yağdırılır?" dedi.

Erkuş'un konuşmasının satır başları şöyle:

"30 seneden beri süren bir savaş vardı. Binlerce insan faili meçhule gitti. Gözaltına alındı, işkenceye uğradı. Barış sürecinin korunmasını istiyoruz. Yeni karakolların yapılması, bu sürece karşı güvensizlik yarattı. Aylardır asker ve gerilla cenazesi gelmiyordu"

"Kesinlikle böyle bir müdahale beklemiyorduk. Acımasız bir saldırı yapıldı. Yalnızca çocuklar taş attı. İçlerinden bazıları da molotof attı. Beton yığınlarına molotof ve taş atılmasına kurşun mu yağdırılır? Böyle silahla yapılan bir saldırıyı anlamakta zorlanıyoruz."

 

Tuğluk, Kışanak ve parti yöneticileri Lice'ye gidiyor

 

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Twitter hesabından "BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak ve DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk'un belediye başkanları ve parti yöneticileri ile Lice'ye gideceklerini" açıkladı. 

 

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