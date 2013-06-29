Kışanak: Lice saldırısının hesabı sorulacak

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, Lice'de yaşanan olaylar hakkında yazılı açıklama yaptı. Kışanak, "Tek amacı karakol inşaatını protesto etmek olan bir halkın üzerine ateş açılmış olmasının resmen bir katliam girişimi" diyen Kışanak, "Şu da bilinmelidir ki bu alçakça saldırının hesabı sorulacaktır. Bu kanlı saldırıyı gerçekleştirenler, emri verenler, bu provokasyonu tertipleyenler derhal yargı önüne çıkartılmalıdır. Vali, kaymakam, komutan bu saldırının doğrudan sorumlusudur. Derhal görevlerinden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.



Kışanak, yaptığı yazılı açıklamada halkın yeni karakol yapılmasını protesto ettiğini belirterek, "Halk protesto eylemini gerçekleştirip geri dönerken üzerlerine bizzat hedef gözetilerek askerler tarafından ateş açılıyor. Bir yurttaşımız açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 3’ü ağır 10 kişi ise yaralı. Yaralıların tamamı ateşli silahla yaralanmıştır. Ve protesto eylemini gerçekleştirenlerin tamamı sivil, silahsız köylülerdir. Köylülerin üzerine bu şekilde ateş açılması çok açık bir cinayettir, bir katliam girişimidir, alçakça düzenlenen bir provokasyondur" dedi.



Kışanak, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Kurşun göğsünden girmiş arka taraftan çıkmıştır. Bizzat hedef gözetilerek ateş açılmıştır. Tek amacı karakol inşaatını protesto etmek olan bir halkın üzerine ateş açılmış olması resmen bir katliam girişimidir. Halkımız sağduyusunu korumalı ve provokasyonlara gelmemelidir. Ancak şu da bilinmelidir ki bu alçakça saldırının hesabı sorulacaktır. Bu kanlı saldırıyı gerçekleştirenler, emri verenler, bu provokasyonu tertipleyenler derhal yargı önüne çıkartılmalıdır. Vali, kaymakam, komutan bu saldırının doğrudan sorumlusudur. Derhal görevlerinden alınmalıdır. Saldırıda yaşamını yitiren Medeni Yıldırım kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, halkımıza başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Halkımızı ve demokratik kamuoyunu Lice’de gerçekleştirilen bu katliam girişimi karşısında duyarlı olmaya çağırıyoruz."