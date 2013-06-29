Redhack, Lice Kaymakamlığı'nın internet sitesini hackledi

Diyarbakır 'ın Lice İlçesi Kayacık Köyü'nde ek inşaatlar yapılarak düzenlenen karakolu protesto eden köylülere Jandarma tarafından müdahale edilmesi ve bu müdahale sonucu Medeni Yıldırım adlı vatandaşın hayatını kaybetmesi büyük tepki gördü. Redhack ise bu tepkiyi Lice Kaymakamlığı’nın http://www.lice.gov.tr/ adresli internet sitesini hackleyerek gösterdi.



Lice Kaymakamı Özer Özbek’in dün yaptığı ‘Bu sabah grubun içerisinde silahlı kişilerin olacağı bilgisi geldi. Vurma varsa eğer kendilerini de vurmuş olabilirler’ sözleri tepkilere neden olurken, dün akşam saatlerinde Kadıköy ve Beşiktaş’taki forum katılımcıları da Lice’deki saldırıyı kınamak için yürüyüş düzenlemişlerdi.