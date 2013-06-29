Lice'de karakol protestosunda ölen Medeni Yıldırım toprağa verildi

Diyarbakır'ın Lice İlçesi Kayacık Köyü Jarma Karakol inşaatını protesto edilmesi sırasında çıkan olaylarda kurşunla yaşamı yitiren 18 yaşındaki Medeni Yıldırım, Diyarbakır'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yıldırım'ın cenazesi aralarında BDP 'lilerin de bulunduğu kalabalık bir grup tarafından alınarak merkez Bağlar İlçesi'ndeki Bayramoğlu Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, BOP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, milletvekilleri Aysel Tuğluk, Ayla Akat, BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt ile yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Camiden alınan Yıldırım'ın cenazesi, cenaze aracına bırakılarak yürüyüşe geçildi. Yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mezarlığı'na hareket eden kalabalık sık sık, " PKK halktır halk burada',"Amed uyuma şehidine sahip çık' sloganları attı, Medeni Yıldırım ile Abdullah Öcalan'ın resimlerini taşıdı. Yürüyüş sırasında güvenlik güçlerinin çevrede görülmemesi dikkat çekti. Yeniköy Mezarlığı'na götürülen Yıldırım'ın cenazesi burada dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye katılanlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Yıldırım'ın otopsi raporu

Lice'de yaşamını yitiren Medeni Yıldırım'ın Diyarbakır Devlet Hastanesinde dün gece yapılan otopsisinde, sağ kolundan giren kurşunun akciğerden geçerek sol kolundan çıktığı belirtildi. Otopsi raporunda, Yıldırım'ın sağ dirsek dış yanında 1 santim çapında etrafında vurma halkası bulanan atipik ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası olduğu ve bunun 5.5 santim medialinde 1 santim çapında yarası mevcut olduğu kaydedildi. Tutanakta, sol kolun ön yüzünde ateşli silah mermi çekirdeği çıkış yarasının da mevcut olduğu belirtildi. Raporda, akciğerlerde mermi çekirdeğinin geçişine bağlı parankimal hasar görüldüğü de ifade edildi.

Sabah olay yerinde inceleme

Rütbeli askerlerin yaptığı arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de bulundu. Bazı askerler, taşlarla yolu kapatılan karakolun girişi ve çevresinde dedektör ile patlayıcı araması yaptığı görülürken, arazideki askerlerin güvenliğinin ise yüksek tepelere çıkan başka askeri timler tarafından sağlandı. Dün olaydan sonra Lice Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yapıp delilleri toplarken, Diyarbakır'dan olay yerine giden Baro ve İHD görevlilerininde bu inceleme sırasında hazır bulunduğu belirtildi.

Karakol daha önce saldırıya uğramıştı

PKK üyeleri, Kayacık Köyü'nde bulunan Jandarma Karakolu'na 19 Kasım 2008 tarihinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlemişti.

Aracın hızla karakola geldiğini fark eden nöbetçi askerlerin ateş açması sonucu, aracı kullanan PKK'lı ölmüştü.

Çıkan çatışmada Jandarma Çavuş İsmail Uygun ile Jandarma Er Fevzi Güngör şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. Nizamiyeden içeri girmeye çalışan 3 PKK'lı da ölmüştü.