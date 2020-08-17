Çiğdem Toker: Eski AKP İstanbul İl Yöneticisi Tuncer'in şirketi Galata Kulesi'nin restorasyonunu 11 milyon liraya yapacak

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, darbeli kırıcı aletlerle işlem yapıldığı görüntüleriyle tepki çeken Galata Kulesi'nin restorasyonunu eski AKP İstanbul İl Yöneticisi Sevilay Tuncer'in şirketi E.S. Yapı'nın 11 milyon liraya yapacağını yazdı.

Toker, "Bir önceki yazıda, darbeli kırıcı aletlerle işlem yapılan Galata Kulesi restorasyon projesinin ihalesine ilişkin sorular yöneltmiştim. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, büyük tepki toplayan görüntülerle ilgili kulede basın toplantısı yaptı. Oradaki açıklamalarını okurken öğrendik ki; AKP İstanbul İl eski yöneticisi Sevilay Tuncer'in şirketi E.S. Yapı ihaleyi 11 milyon TL bedelle üstlenmiş. 22 Haziran 2020 tarihinde ihaleye çıkılmış." ifadesini kullandı.

Toker, "Ancak ihalenin usulüyle ilgili bir bilgi göremedim. Ersoy, kullanılan yöntemin kendilerini de 'çok rahatsız ettiğini', kamuoyunun duyarlığına ise memnun olduklarını söylemiş. Ancak aynı Ersoy, İBB'nin açıkladığı videoyla tepkiler büyürken paylaşıp kısa süre sonra sildiği tweet tam aksini söylemişti. Genel müdür bir doktorun zorunlu müdahalesinin de pekala işkence gibi algılanabileceği benzetmesiyle hilti ile sökümün zorunlu olduğu savunmasını yapmış, bu tweet'ini Es Yapı'nın sahibi Sevilay Tuncer de hemen paylaşmıştı. Şimdi anlıyoruz görüntüler sosyal medyaya yansımasa o hiltili söküm sürecekti. Olay derslerle dolu." düşüncesini dile getirdi.

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Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen tarihi Galata Kulesi'ni müzeye çevirmek amacıyla yapılan restorasyon çalışması sırasında kulenin duvarlarının hilti ile tahrip edildi. İBB suç duyurusunda bulundu.

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