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‘Bayraktar, ‘Başbakan da istifa etmeli’ derken ‘balık baştan kokmuş’ demek istemiştir’

CHP, BDP ve MHP milletvekilleri, Bayraktar’ın ‘Başbakan da istifa etmeli’ sözlerini değerlendirdi

25 Aralık 2013 18:32

Hülya Karabağlı / ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, istifasını açıklarken, ‘Başbakan da istifa etmeli’ demesi siyasette yankılandı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP’den dolayı sona ermesiyle ilgili basın toplantıları düzenleyen CHP, MP ve BDP sözcüleri Bayraktar’ı değerlendirdi.

MHP’li Faruk Bal, “‘Balık baştan kokmuş’. Bayraktar’ın söylemek istediği budur. Bu operasyonun en yukarıya gideceğini göstermektedir. Operasyondan geçen süre içinde bakanların imza atmaları, siyasi etiği uygun olmadığı halde polis müdürlerinin yerleri değiştirilmiştir. Tüm bu olan biten siyasi tarihe geçen kara bir lekedir” diye konuştu.

 

CHP’li Kart: Bayraktar; tek tek harcayamazsın’ diyor

 

CHP’li Atilla Kart ise, “Bayraktar’ın milletvekilliğinden istifa etmesini erdemli bir tutum olarak görüyorum" derken, "Erdoğan Bayraktar, ‘Bizi öyle tek tek harcayamazsın’ diyor. ‘Bizi tek tek hedef göstererek harcayamazsın’ diyor.  ‘Bu işten sıyrılacaksak hep beraber sıyrılabiliriz yoksa bizi, birilerini feda ederek bu işin üstünü örtemezsin’ diyor. Yolsuzluk anlamında her ne yapılmış ise bakanların bireysel tasarruflarıyla değil Başbakan’ın bilgisi dahilinde yapılmıştır diyor. Bayraktar’ın da sorumluluğu var tabi. Ama ondan evvel, ülkenin Başbakanı adli anlamda sorumluluğu var. Bütün bu süreçler, bu soruşturma kapsamında bir bulgu olarak değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı.

 

‘Yetkileri tek kişinin elinde toplayan düzenlemeler yaptılar’

 

BDP’li Bengi Yıldız da, Anayasa Komisyonu’nun dağıldığını hatırlatarak, “Bugün yaşadıklarımız tam da yeni bir Anayasa’nın ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Hükümet, ‘kuvvetler ayrılığını’ , ‘kuvvetler birliği’ haline getirmiştir. Yetkileri tek bir kişinin elinde toplayan düzenlemeler yapmıştır. Bu yetki aşımı aynı zamanda bir anayasanın sorunudur” değerlendirmesini yaptı.

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