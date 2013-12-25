T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayraktar'ın 'Başbakan istifa etmeli' sözlerine medyada sansür!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın NTV'ye yaptığı istifa açıklaması NTV ve AA'dan sonra Takvim, Akşam ve Star'da da sansürlenerek yayımlandı. Sabah gazetesi ise haberi görmedi...

25 Aralık 2013 16:02

Yolsuzluk operasyonu kapsamında oğlu gözaltına alınan Erdoğan Bayraktar, Doğuş Grubu'na ait NTV haber kanalının canlı yayınında milletvekilliğinden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu. Bayraktar'ın bu sözlerinin yanı sıra sarf ettiği "İmar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın onayıyla yapıldı. Başbakan’ın istifa etmesi gerekir" içerikli bölümü ise hem NTV'nin internet sitesindeki ilgili haberde, hem de Anadolu Ajansı'nda (AA) yer almadı. NTV'nin internet sitesi daha sonra yayının videosuna yer verirken Star, Takvim ve Akşam gazeteleri Bayraktar'ın konuşmasındaki Başbakan Erdoğan'ı istifaya davet ettiği bölümü sansürledi. Sabah gazetesi ise 3 bakanın istifa haberlerine internet sitesinde yer vermedi.
Anadolu Ajansı, konuşmaya ilişkin olarak "NTV'de canlı yayına telefonla bağlanan Bayraktar, bakanlık görevinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bakanlık kaynakları da bu gelişmeyi doğruladı" ifadesiyle yetindi. NTV'nin internet sitesinde de uzun süre konuşmanın Başbakan Erdoğan'a dair kısmı yer almadı. Bir süre sonra haberin yazılı versiyonu sitenin anasayfasından kaldırıldı ve Bayraktar'ın açıklamalarının yer aldığı yayının videosu yerleştirildi.   
NTV'nin Bayraktar'ın açıklamalarına yönelik tavrı sosyal medyada da eleştirilere neden oldu. Twitter'da dile getirilen bazı tepkiler şöyle:

 

İşte NTV'nin internet sitesinde Bayraktar'ın "eksik" yayımlanan açıklamaları:
 
Anadolu Ajansı'nın ilgili haberi de şöyle: 

ETİKETLER

ntvbayraktardoğuş holdingerdoğanistifasansürbaşbakanyolsuzluk

İlgili Haberler

'Bakanlık ve milletvekilliğinden istifa ediyorum; Başbakan da istifa etmeli'

Bayraktar:Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor, yüce milletime saygılar sunuyorum

Erdoğan Bayraktar'ın istifası hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

Yolsuzluk operasyonu kapsamında oğlu gözaltına alınan Erdoğan Bayraktar istifa etti ve 'Talimatları veren Başbakan Erdoğan istifa etmeli' dedi. Twitter'da Bayraktar'ın sözleri hakkında yazılanlar şöyle:

Bayraktar'ın 'Başbakan istifa etmeli' sözlerine medyada sansür!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın NTV'ye yaptığı istifa açıklaması NTV ve AA'dan sonra Takvim, Akşam ve Star'da da sansürlenerek yayımlandı. Sabah gazetesi ise haberi görmedi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24