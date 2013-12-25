Bayraktar'ın 'Başbakan istifa etmeli' sözlerine medyada sansür!

Yolsuzluk operasyonu kapsamında oğlu gözaltına alınan Erdoğan Bayraktar, Doğuş Grubu'na ait NTV haber kanalının canlı yayınında milletvekilliğinden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu. Bayraktar'ın bu sözlerinin yanı sıra sarf ettiği "İmar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın onayıyla yapıldı. Başbakan’ın istifa etmesi gerekir" içerikli bölümü ise hem NTV'nin internet sitesindeki ilgili haberde, hem de Anadolu Ajansı'nda (AA) yer almadı. NTV'nin internet sitesi daha sonra yayının videosuna yer verirken Star, Takvim ve Akşam gazeteleri Bayraktar'ın konuşmasındaki Başbakan Erdoğan'ı istifaya davet ettiği bölümü sansürledi. Sabah gazetesi ise 3 bakanın istifa haberlerine internet sitesinde yer vermedi.

Anadolu Ajansı, konuşmaya ilişkin olarak " NTV'de canlı yayına telefonla bağlanan Bayraktar, bakanlık görevinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bakanlık kaynakları da bu gelişmeyi doğruladı" ifadesiyle yetindi. NTV'nin internet sitesinde de uzun süre konuşmanın Başbakan Erdoğan'a dair kısmı yer almadı. Bir süre sonra haberin yazılı versiyonu sitenin anasayfasından kaldırıldı ve Bayraktar'ın açıklamalarının yer aldığı yayının videosu yerleştirildi.

NTV'nin Bayraktar'ın açıklamalarına yönelik tavrı sosyal medyada da eleştirilere neden oldu. Twitter'da dile getirilen bazı tepkiler şöyle:

İşte NTV'nin internet sitesinde Bayraktar'ın "eksik" yayımlanan açıklamaları:

Anadolu Ajansı'nın ilgili haberi de şöyle: