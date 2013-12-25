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Erdoğan Bayraktar'ın istifası hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

Yolsuzluk operasyonu kapsamında oğlu gözaltına alınan Erdoğan Bayraktar istifa etti ve 'Talimatları veren Başbakan Erdoğan istifa etmeli' dedi. Twitter'da Bayraktar'ın sözleri hakkında yazılanlar şöyle:

25 Aralık 2013 15:49

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bayraktarerdoğanistifatwitterbaşbakanbakanyolsuzluk

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