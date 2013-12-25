'Bakanlık ve milletvekilliğinden istifa ediyorum; Başbakan da istifa etmeli'

Oğlu Kaan Bayraktar’ın yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından istifa edeceği söylenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bakanlık ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bayraktar, Başbakan Erdoğan’ın söz konusu projelerin Başbakan Erdoğan’ın onayıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyorum” dedi. Bayraktar’ın ‘istifa etmemiz için baskı yapıyor’ sözü ile kendisine Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala tarafından verilen sarı zarf içerisindeki istifa mektubunu kastettiğini belirtiliyor.

Bayraktar’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

''Ben müsaadenizle basın açıklaması şeklinde çok kısa ifadelerde bulunmak istiyorum.

17 Aralık tarihinde yapılan operasyon dosyasında şahsımı rencide edecek veya izah edemeyeceğim hiçbir husus yok. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği Bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak en tabi hakkıdır ve yetkisidir.

Fakat 'rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyonu yayınlayınız' şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum.

Etmiyorum çünkü, soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın onayıyla yapıldı.

Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor, yüce milletime saygılar sunuyorum.''

İki bakan sabah istifa etmişti

Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen bakanlardan ikisi daha bugün istifa etmişti. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan istifasını yazılı bir açıklamayla duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"17 Aralık tarihi itibariyle gerçekleştirilen operasyonun, hükümetimize, partimize ve ülkemize karşı kirli bir tezgah olduğu çok açık bir şekilde ortadadır.

Yakın çalışma arkadaşlarımın ve evladımın da dahil edildiği bu çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak için Ekonomi Bakanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım."

Çağlayan'dan kısa bir süre sonra istifa eden İçişleri Bakanı Muammer Güler de, yaptığı açıklamada, 17 Aralık'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a görevden affını istediğini belirtmişti.

Bakan Güler, "Bugün de yazılı olarak Sayın Başbakanımıza görevden affımı sundum" diye konuşmuştu.

Öte yandan, T24 Ankara muhabiri Arzu Yıldız'ın haberine göre, 17 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında isimleri yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında geçen adı bakanlara Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala tarafından hazırlandığı ileri sürülen istifa dilekçeleri sarı zarf içerisinde verildi. Bakanların istifa etmeleri yönündeki talimatın ise bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiği öğrenildi. Bakanlar Muammer Güler ve Zafer Çağlayan’ın ardından NTV Canlı yayınına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın bu yüzden sert tepki gösterdiği ifade edildi. Bayraktar’ın ‘istifa etmemiz için baskı yapıyor’ sözü ile kendisine verilen sarı zarf içerisindeki istifa mektubu ve basın açıklamasını kast ettiği bildirildi.