Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler istifa etti

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler görevlerinden istifa etti.

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından kabine değişikliğine kesin gözüyle bakılırken, Türkiye güne iki bakanın istifasıyla başladı.

Oğlu Kaan Çağlayan yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan sabah saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık görevinden ayrıldığını bildirdi. Zafer Çağlayan, şunları kaydetti:

"17 Aralık tarihi itibariyle gerçekleştirilen operasyonun, hükümetimize, partimize ve ülkemize karşı kirli bir tezgah olduğu çok açık bir şekilde ortadadır.

Yakın çalışma arkadaşlarımın ve evladımın da dahil edildiği bu çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak için Ekonomi Bakanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım."

Zaten affımı istemiştim

Zafer Çağlayan’ın istifasından kısa bir süre sonra, oğlu Barış Güler yolsuzluk operasyonunda tutuklanan İçişleri Bakanı Muammer Güler’den de istifa haberi geldi.

Güler, yaptığı açıklamada, 17 Aralık'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a görevden affını istediğini belirtti.

Bakan Güler, "Bugün de yazılı olarak Sayın Başbakanımıza görevden affımı sundum" diye konuştu.