T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li vekil Şamil Tayyar'dan Bayraktar'a tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın istifa açıklamasından ilk tepki AKP'li vekil Şamil Tayyar'dan geldi

25 Aralık 2013 17:36

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın görevinden ve milletvekilliğinden istifa ederken yaptığı ve "Başbakan da istifa etmelidir" dediği açıklamaya ilk tepki AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bayraktarlık; koltuk gidince bayrak açarak değil önüne evrak geldiğinde bayrak kaldırarak olur" ifadesini kullandı.

Bayraktar NTV’de yaptığı açıklamada ‘Soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapıldı. Başbakan’ın istifa etmesi gerekir’ demişti.

 

ETİKETLER

erdoğan bayraktarçevre ve şehircilik bakanıistifaşamil tayyarakpgaziantepmilletvekiliyolsuzlukrüşvetoperasyonistanbulankaragözaltıtelevizyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24