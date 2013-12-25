AKP'li vekil Şamil Tayyar'dan Bayraktar'a tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın görevinden ve milletvekilliğinden istifa ederken yaptığı ve "Başbakan da istifa etmelidir" dediği açıklamaya ilk tepki AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bayraktarlık; koltuk gidince bayrak açarak değil önüne evrak geldiğinde bayrak kaldırarak olur" ifadesini kullandı.

Bayraktar NTV’de yaptığı açıklamada ‘Soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapıldı. Başbakan’ın istifa etmesi gerekir’ demişti.