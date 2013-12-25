İki bakanın istifasına Ankara'dan ilk tepkiler

Oğulları yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın istifasına hükümet ve muhalefet kanadından ilk tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Biraz geç kalmış bir karar” derken, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “Tezgahları bozulan darbeci yeni vesayet artıkları istifaları Çankaya’ya bağlamaya başladı, ahlaksız adamlar. Anlaşılıyor ki yeni darbeciler, Ergenekoncuların daha önce deneyip başarısız olduğu Gül/Erdoğan çatıştırma stratejisinden medet umuyor” yorumunda bulundu.

Türkiye güne, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının başlamasından 8 gün sonra gelen istifalarla başladı. Oğulları soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan görevlerinden istifa etti. İstifaların ardından Ankara’da ilk yorumlar gelmeye başladı.

İktidar ve muhalefet kanadından istifalara gelen ilk tepkiler şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Biraz geç kalmış bir karar

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce: İlk istifa haberi geldi. Yetmez ama evet. Nihayet! Varan 2. Sıra kimde?

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar: Henüz iddianame bile ortada yokken bakanlar istifa etti, CHP İzmir’de Aziz Kocaoğlu’nu yeniden aday yaptı, Sarıgül’ü raftan indirdi. Tezgahları bozulan darbeci yeni vesayet artıkları istifaları Çankaya’ya bağlamaya başladı, ahlaksız adamlar. Anlaşılıyor ki yeni darbeciler, Ergenekoncuların daha önce deneyip başarısız olduğu Gül/Erdoğan çatıştırma stratejisinden medet umuyor. Daha önce nefis testinden geçen Gül/Erdoğan yeni darbecilerin de tezgahını bozacaktır.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu: İki bakan istifa etti. Madem haklıydılar neden istifa ettiler. Komplonun önüne geçmek içinse geç kalmadılar mı. Herhalde her şey artık karartıldı.