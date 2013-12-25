İki bakanın istifasını dünya basını nasıl gördü?

Sabah saatlerinde Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güleri'in istifasını açıklamısının ardından yabancı basın haberi flash gelişme olarak gördü.

AFP, Reuters, BBC, El Cezire, Deutcshe Welle gelişmeyi manşetten duyurdu.İşte uluslararası basında çıkan ilk haberler:

AFP: Türkiye'de Erdoğan hükümetini rahatsız eden büyük bir yolsuzluk skandalı kapanına kısılan ekonomi ve içişleri bakanları istifa etti.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in istifaları, kabinede revizyona gitmesi beklenen Başbakan Erdoğan'ın yurt dışından dönmesinin hemen ardından geldi.

Reuters: Türk hükümetinden iki bakan, hükümet ile yargıyı karşı karşıya getiren ve yabancı yatırımcının güvenini sarsan yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etti.

İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğulları, rüşvet suçlamasıyla 17 Aralık'ta tutuklanan 24 kişi arasındaydı.

BBC: Oğulları yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Türk Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler, görevlerinden ayrıldı.

Soruşturma kapsamında devlete bağlı Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan dahil 24 kişi suçlanıyor.

Çağlayan, yaptığı açıklamada, soruşturmayı "çirkin bir oyun" olarak niteledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, soruşturmayı iktidarının altını oymak için kullanan rakiplerinin "ellerini kırmakla" tehdit etmişti.

El Cezire: Türkiye'de üç bakanın oğullarının ve tanınmış işadamlarının tutuklandığı üst düzey bir yolsuzluk operasyonu, iki bakanın istifasını getirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan istifasını beyan ederken, söz konusu yolsuzluk soruşturmasını Türkiye'ye ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı kurulan "kirli bir tezgah" olarak tanımladı.

İçişleri Bakanı Muammer Güler de Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, operasyonun başladığı 17 Aralık'ta Erdoğan'a istifa etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti. Güler, istifasını resmen bu sabah sunduğunu sözlerine ekledi.

DW: ''Türkiye'deki yolsuzluk operasyonu Bakanlar Kurulu'na ulaştı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler bakanlık görevinden istifa etti'' şeklinde haberi duyururken iki bakanın istifa açıklamalarına yer verdi. Deutshe Welle, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın dahil olmak üzere toplamda 70'ten fazla emniyet müdürünün görevden alındığını belirtti.

Deutshe Welle, AKP- Cemaat ayrılığı olarak değerlendirdiği operasyonlar hakkında ''yolsuzluk operasyonunun merkezinde İran'a uygulanan ambargoyu deldiği öne sürülen Halk Bankası yer alıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise yolsuzluk operasyonunu "karalama kampanyası" olarak tanımladı. Gözlemciler, gelişmeleri Erdoğan ile halen ABD'de yaşayan Fethullah Gülen arasındaki bir güç mücadelesi olarak yorumluyor. Gülen Hareketi'nin özellikle emniyet ve adalet teşkilâtında kadrolaştığına dikkat çekiliyor'' dedi.