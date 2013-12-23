Erdoğan Bayraktar'ın vatandaşlara para dağıttığı görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemini sarsan ve AKP'yi zor durumda bırakan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda adı geçen bakanlardan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ünlü video paylaşım sitesi YouTube'a yüklenen görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. 22 Aralık 2013 Pazar günü siteye yüklenen ve Trabzon'da çekildiği görülen videoda bakan Bayraktar, vatandaşlara para dağıtıyor. Korumasına, "Al şunları dağıt" diyerek paraları veren Bayraktar daha sonra buradan uzaklaşıyor. Bunun ardından amatör kameraya yansıyan görüntülerde vatandaşların para almak için birbirleriyle yarışı başlıyor.

Bu ilk değil!

Bakan Erdoğan Bayraktar daha önce de benzer bir olayla Türkiye'nin gündemine oturmuş ve büyük tepki toplamıştı. Edirne'yi ziyareti sırasında, kanser tedavisi gören ve kendisinden ilaçları için yardım isteyen üniversite öğrencisi Dilek Özçelik'e, "Al işte bu parayı. Başka ne yapacağım? Onları sen kendin al. Parayı al, cebinden düşürme" diyen Bayraktar, kamuoyundan büyük tepki toplamıştı.

Bakan Erdoğan Bayraktar'ın para dağıttığı o video: