3 bakanın istifası hakkında hükümet kanadından ilk açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın istifalarını değerlendirdi.

Bakan Yıldız, "Hassasiyetlerini gösterdiler ve siyasi bir erdemde bulundular" derken, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları hakkında, ''Bu tür usulsüzlükler hiç bir zaman için siyasi mühendisliği makul hale getirmez. Büyük resim şu anda Türkiye üzerinde oynanan büyük oyundur ve siyasi mühendisliktir'' değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız 'ın açıklamaları şöle "Hassasiyetlerini gösterdiler ve siyasi bir erdemde bulundular. Bununla alakalı sürecin devam ettiği bir ortamı özellikle altını çiziyor olmamız lazım. 11 yıldır bu ülkenin idaresine irade koyan hükümetlerimiz doğru yaptığı için güçlendiler. Güçlendiği için daha çok doğru yapabilme kabiliyetine ve kapasitesine ulaştı. O yüzden bu işte de Allah'ın izniyle biz yanlış yapmayız. Özelikle bu usulsüzlüklerle alakalı konuda uğraşmanın patenti Ak Parti'dir. Gündem bu şekliyle 11 yıldan beri oluşmuştur. Bu hassasiyeti yitirmeden ve eksiltmeden devam etmektedir. Bu süreçte bunun sonucunu hep beraber göreceğiz. Kamuoyu ile bunlar şeffaf olarak paylaşılacak. Bu tür usulsüzlükler hiç bir zaman için siyasi mühendisliği makul hale getirmez. Büyük resim şu anda Türkiye üzerinde oynanan büyük oyundur ve siyasi mühendisliktir. Bu büyük resmi kaçırmayalım. Vatandaşların rahat olmasını tavsiye ederim. Buradan da güçlü olarak çıkarız. Çünkü bizim niyetimiz bu ülkeye hizmet etmektir. Siyasi mühendislik tabiki usulsüzlükleri de makul hale getirmez. Ama usulsüzler siyasi mühendisliği hiç bir zaman makul hale getirmez."