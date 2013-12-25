Dünya basını üç bakanın istifasını konuşuyor

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında oğulları gözaltına alınan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in istifaları, dış basında da flaş haber olarak duyuruldu.

İşte uluslararası basında çıkan ilk haberler:

AFP: Türkiye'deki rüşvet soruşturmasının ardından istifasını açıklayan Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, görevinden ayrılan üçüncü bakan olurken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da aynı yolu izlemeye çağırdı. Bayraktar, "Bakanlık ve milletvekilliği görevimden ayrılıyorum... Başbakan'ın da istifa etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Türkiye'de Erdoğan hükümetini rahatsız eden büyük yolsuzluk skandalı kapanına kısılan ekonomi ve içişleri bakanları da istifasını açıklamıştı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in istifaları, kabinede revizyona gitmesi beklenen Başbakan Erdoğan'ın yurt dışından dönmesinin hemen ardından gelmişti.

Bloomberg: Muhalefet öncülüğünde İstanbul'un göbeğinde gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerden altı ay sonra, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez 11 yıl boyunca iktidarda kalmasına yardımcı olan müttefikleriyle savaşıyor.

Erdoğan'ın müttefiklerinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iktidar mücadelesi, sadece polis ve yargıyı bölmekle kalmadı; aynı zamanda İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın istifasına neden oldu. Söz konusu iktidar savaşının sonucu, darbe girişimi olarak tanımladığı bu operasyonla mücadele edeceğini söyleyen 59 yaşındaki Başbakan'ın kaderini ve bırakacağı mirası da belirleyebilir.

AK Parti üyeleri, operasyondan Gülen Hareketi'ni sorumlu tutuyor. Gülen ile Erdoğan bu yıl içinde ters düşünce, Türkiye'de çok partili sisteme geçilmesinden bu yana en uzun süreli siyasi istikrarın yakalandığı ortaklık da bozulmuş oldu.

Reuters: Türkiye'deki üst düzey yolsuzluk soruşturması kapsamında istifa eden üçüncü bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar oldu.

Bayraktar'dan kısa süre önce de İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, hükümet ile yargıyı karşı karşıya getiren ve yabancı yatırımcının güvenini sarsan yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmişti.

Güler ve Çağlayan'ın oğulları, rüşvet suçlamasıyla 17 Aralık'ta tutuklanan 24 kişi arasındaydı. Bayraktar'ın oğlu da soruşturma kapsamında kısa süreliğine gözaltına alınmıştı.

Associated Press: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiklerini hedef alan ve 10 yılı aşkın süredir devam eden iktidarının en kötü siyasi krizlerinden biri haline gelen yolsuzluk ve rüşvet skandalında oğulları tutuklanan iki bakan istifa etti.

BBC: Oğulları yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Türk Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler, görevlerinden ayrıldı.

Soruşturma kapsamında devlete bağlı Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan dahil 24 kişi suçlanıyor.

Çağlayan, yaptığı açıklamada, soruşturmayı "çirkin bir oyun" olarak niteledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, soruşturmayı iktidarının altını oymak için kullanan rakiplerinin "ellerini kırmakla" tehdit etmişti.

El Cezire: Türkiye'de üç bakanın oğullarının ve tanınmış işadamlarının tutuklandığı üst düzey bir yolsuzluk operasyonu, iki bakanın istifasını getirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan istifasını beyan ederken, söz konusu yolsuzluk soruşturmasını Türkiye'ye ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı kurulan "kirli bir tezgah" olarak tanımladı.

İçişleri Bakanı Muammer Güler de Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, operasyonun başladığı 17 Aralık'ta Erdoğan'a istifa etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti. Güler, istifasını resmen bu sabah sunduğunu sözlerine ekledi.

New York Times: Erdoğan hükümetini zorlayan ve ülkeyi kutuplaştıran derin yolsuzluk skandalında, iki Türk bakan istifa etti.

Soruşturma; geçen yaz liberal ve laik protestocular öncülüğündeki hükümet karşıtı gösterilerle boğuşan hükümete yönelik en güçlü meydan okuma girişimi olmaya aday.