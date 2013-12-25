Borsa son 4 ayın en düşüğünde!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın istifasının ardından artıdan eksiye dönen BIST 100 Endeksi, yeni gelen bir istifa haberiyle kayıplarını artırdı. AKP Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklama sonrasında endeksteki kayıplar yüzde 4'ü aştı. Borsa 66 bin 96 puanla günü kapattı. BIST 100 böylelikle 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeden kapanmış oldu.

Sabah Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İçişleri Bakanı Muammer Gülen'in istifaları borsayı fazla etkilememişti. Bankacılık endeksi XBANK ise yüzde 4'ü geçti. BIST 100 ilk seansı yüzde 1,15 artışla kapatmıştı.