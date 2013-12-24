Dolar 2,07'ye geriledi, borsa yükselişe geçti

Geçen haftadan bu yana siyasi risk ve Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya başlamasıyla gelişmekte olan ülke borsalarının altında performans gösteren Borsa İstanbul'da XU100 toparlanarak günü 69 bin puana yakın tamamladı. Dolar ise günü yüzde %-0,69'luk değer kaybı ile 2,07 TL'den kapadı.

Yüzde 1,34 prim yapan endeks 68 bin 997 puan oldu. Bankacılık endeksi XBANK ise yüzde 0,87 artış kaydetti.

BIST 100 Endeksi, ilk seansı yüzde 1,06 artışla tamamlamıştı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, ilk seansı önceki kapanışa göre 719,81 puanlık yükselişle 68.805,95 puandan kapattı. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ilk seans sonunda yüzde 1,06 oranında değer kazandı.

Cemaate yakın şirketler değer kazandı

Hükümet ile Cemaat arasında yükselen gerilimin Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen şirketlerin borsada değer kaybetmesine yol açtı. Gülen Cemaati’ne yakın olduğu ileri sürülen Koza Grubu’nun hisselerinde sert satışlar yaşandı. Dün Koza Madencilik yüzde % 6,98 değer artışı yaşadı. İpek Doğal Enerji yüzde % 9,33 yükselirken, Koza Altın ise yüzde 2,63 arttı. Bank Asya'nın hisse senetlerinin değeri yüzde % 4,61 arttı.