Amedspor’un “Çocuklar ölmesin, maça gelsin” pankartı belgesel oluyor

Ocak ayında İstanbul’da Başakşehir karşılaşmasında taraftarlarının gözaltına alınmasıyla başlayan, üst üste seyircisiz oynama ve para cezası alan Amedspor’un açtığı “Çocuklar ölmesin maça gelsin” pankartı belgesel oluyor. Diyarbakır’da bomba ve çatışma seslerinin arasında ilk çekimleri tamamlayan belgeselin yönetmeni Onur Öncü, “Ne olursa olsun 4 kelimelik bir cümleye ve barışa inanan insanların seslerini duyurmak için bu yola girdik” dedi.

Başakşehir karşılaşmasında Amedspor’a gol atan Semih Şentürk’ün tribünlere asker selamı vermesinin ardından başlayan olaylarda önce Amedspor’un taraftarı gözaltına alındı. Amedspor'un avukatlarından Bülent Çoban, sorgu sırasında taraftara zorla İstiklal Marşı okunduğunu, taraftarın darp edildiğini belirtmişti. Ardından Bursaspor karşılaşmasında spiker maçın galibi Amedspor’un oyuncuları için ‘onlar’ dedi. Bursaspor galibiyetini kutlayan Amedspor taraftarına da Diyarbakır’da polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Çıktığı bir televizyon programında “Barış istiyorum” diyen Amedspor’un oyuncusu Deniz Naki’ye 12 maç cezası verilirken, takım deplasmanda seyircisiz oynama cezası aldı.

Fenerbahçe karşılaşmasına da “Çocuklar ölmesin maça gelsin” pankartıyla çıkan Amedspor’a soruşturma açıldı. Üst üste soruşturma ve ceza alan Amedspor’un yöneticileri Ankaragücü maçı sonrasında darp edildi. Amedspor’un yaşadığı bu süreç ve “Çocuklar ölmesin maça gelsin” pankartı Onur Öncü tarafından beyaz perdeye taşınıyor.

Amedspor’un açtığı pankarta Türkiye’deki futbol kulüplerinin destek vereceği yerde 4 bin kilometre uzaklıkta St. Pauli takımın taraftarının destek vermesi nedeniye belgeseli Almanya ve Türkiye’de çekeceğini söyleyen Öncü, şöyle konuştu:

“Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı şehirlerde hemen hemen her gün çocuklar iktidarın savaş politikalarından dolayı öldürülürken ‘Çocuklar ölmesin maça gelsin’ pankartı açtığı için Amedspor futbol kulübü, iktidar ve medya tarafından siyasal bir linçe maruz bırakıldı. Türlü türlü cezalara maruz kaldı. Tüm bu cezalara karşılık Amedspor kulübü, futbolcuları ve taraftarları yine de “Çocuklar ölmesin” dedi. Amed’in ve St. Pauli’nin farklı taraftarları tek yürek olup “Çocuklar ölmesin” dedi. Bu aynı zamanda tribündeki dayanışmayı da yeniden canlandırdı. Ne olursa olsun 4 kelimelik bir cümleye, barışa, kardeşliğe inanan insanların seslerini duyurmak için bu yola girdik.”

“Çatışma sesleri arasında çekim…”

Diyarbakır’da Amedspor futbolcuları ile yapılan çekimlerin Sur’da devam eden sokağa çıkma yasağı ve çatışma sesleri arasında tamamlandığını ifade eden Onur Öncü, “Deniz Naki ile Amedspor tesislerinde çekim yaparken 400 metre ötemizde bomba patladı. Diyarbakır’daki tüm çekimlerimizi bu şekilde çatışma ve patlama sesleri arasında tamamladık” dedi. Öncü, çekimlere bundan sonra İstanbul’da Fenerbahçe-Amedspor maçı öncesinde “Çocuklar ölmesin” pankartları basan Fenerbahçe taraftarı ve Almanya’da St. Pauli taraftarlarıyla devam edeceğini söyledi.

“Çekim de kurgu da kolektif dayanışmayla”

Belgeselin ticari kaygı gütmediğini söyleyen Öncü, “Amacımız para kazanmak ya da isim duyurmak değil. Tek gayemiz çocuklar ölmesin diyebilmek ve bunu diyenlerin yaşadıklarını duyurabilmek. Bu belgesel benim değil bizim. Herkes de bu bilinçle işin bir ucundan tutuyor. Çekimler kolektif dayanışmayla sürüyor. Kurguyu da bu şekilde yapacağız” dedi.

“Bu belgesel öldürülen tüm çocukların”

“Bu belgesel aylardır sokağa çıkma yasakları ve çatışmalarda öldürülen tüm çocukların” diyen Onur Öncü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sur’da ve bölgede yaşananların gölgesinde halk uzun bir aradan sonra Fenerbahçe-Amedspor maçı sırasında sokağa çıktı. Ancak polis müdahalede bulundu. Maç sırasında biber gazlarıyla müdahale edilirken bir çocuk öldürüldü. Kente ve bölgede aylardır çocuklar ölüyor. Belgesel işte bu nedenle bizim değil öldürülen tüm çocukların ve yaşananlara rağmen yeşil sahada ‘barış istiyoruz’ demekten vazgeçmeyenlerin.”

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