Amedspor: Saldırı planlıydı; Ankaragücülü futbolcu bize bildirdi

Geçen hafta sonu Ankara'da oynanan ve Amedspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan MKE Ankaragücü maçında protokol tribününde linç edilerek burnu kırılan Amedspor As Başkanı Nurullah Edemen, saldırının planlı olduğunu belirterek, ilginç bir iddiada bulundu. Edemen, "Maçtan önce Ankaragücüspor'dan bir futbolcu, futbolcumuza 'şeref tribününde yöneticilerinize saldırı olacak. Haberiniz olsun' bilgisini vermiş. Bu da olayın önceden planlandığını gösteriyor" dedi.

T24' konuşan Edemen, olayların galibiyet golünün atılması ile başladığını belirterek, şunları anlattı:

"Ne olduysa ikinci golden sonra oldu. Kadın arkadaş bir taraftar olarak İstanbul’dan gelmiş. Tanımıyorum orada tanıştım yanımızda oturuyordu. Onun ilk golde alkışı olmuştu ben onu usulünce uyardım. ‘Gol atsak da böyle sevinme’ dedim. İkinci golde biz takımın ne yaptığını izlemeye çalışırken, bir baktım o arkadaşın kaşı patladı. ‘Hayırdır ne oldu?’ dedim. ‘Biri yumruk attı’ dedi. Gidiyordu ‘Ben ne yapıyorsun’ dedim ona kulüp başkanı hemen geldi. Kulüp başkanının gelmesiyle beraber olaylar başladı. Kulüp başkanının yanındaki yönetici, arkadaşı, koruması adı her neyse onlar saldırmaya başladı. Televizyon görüntülerinde de kulüp başkanı en öndedir. Çok net söylüyorum bunu olaylar ondan sonra başladı. Sadece ön taraftan değil, arkadan, yan taraftan da bize saldırı oldu. Dolayısıyla buna baktığımda bu işin organize olduğunu düşünüyorum. Sezon başından beri Türkiye Futbol Federasyonu’nun takındığı tutum ve tavırlar, bize verdikleri cezanın içeriğiyle bizi hedef haline getirdiler. Bizim her cezamızı neredeyse sahada veya tribünde yaşanan bir olaydan dolayı vermedi. Sadece ‘ideolojik propaganda’dan verdi. Deniz Naki’nin bile cezası yine ‘ideolojik propaganda’ya sokuldu. Ondan dolayı 12 maç ceza aldı. Bunlar böyle olunca biz ülkedeki diğer takımların gözünde sanki başka bir ülkenin takımıymış gibi hedef alındık."

"Ankaragücülü futbolcu uyarmıştı"

Edemen, saldırının önceden kurgulandığını vurgulayarak, şu iddiada bulundu:

"Sezon başından beri Amedsporla ilgili kamuoyunda ciddi bir linç girişimi var. Dün yaşanan olayın kendiliğinden gelişmiş bir olay olmadığını ben her demecimde, röportajımda söylüyorum. Bu planlanmış, organize edilmiş ve her halükarda o saldırının yapılmasıyla ilgili bir program yapılmıştı. Zaten Pazar günü biz otele gittiğimizde bir sporcu kardeşimiz dedi ki ‘Başkanım ben bir duyum almışım; size protokolde saldıracaklar.’ Ben de dedim ‘Git öyle şey olur mu?’ ‘Arkadaşlarımız falan var kendi tedbirinizi alın’ dedi. Ben yine ciddiye almadım hatta tersledim. Maçta da hiçbir şey yoktu. Ne bir gerginlik ne bir tartışma ne bir polemiğimiz olmamıştı."

"Bize saldıranlardan ikisi polisti..."

Linç girişimi sırasında 2.5 metrelik tribünden aşağı atılan Kulüp Avukatı Haldi Soran Mızrak, olay anını şöyle anlattı:

"Misafir taraftarımız ikinci golden sonra gayri ihtiyari sevindi. Alkış çaldı ve ayağa kalktı. O tepkisinden sonra ilk etapta yüzüne plastik bardak içerisinde su atıldı. Biz ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda küfürleşmeler başladı. Küfür edenleri uyarmaya çalışma anında artık bir güruh halinde saldırdılar. Benim net seçebildiğim orada iki tane resmi güvenlik görevlisi var. Akreditasyonlu, boynunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği akredite kartları var. Resmi güvelik görevlisi, kulüp yöneticileri, -yanlış değilsem başkan yardımcısı- kulüp başkanının koruması olduğunu öğrendiğim bir şahıs saldırdı. İlk etapta biraz mücadele ettik hatta bir iki tanesini de uzaklaştırmaya çalıştım. Onlar benim tepki verdiğimi, müdahale ettiğimi görünce bu sefer 1-2 kişi yerine artık 7-8 kişi gelmeye başladılar. O anda aklımdan geçen tek şey kendimi korumaktı. Alttan 3 kişi çekiyordu beni niyetleri kafa üstü çakmaktı. Mümkün mertebe duvardan eğileyim ki onlara fırsat vermeyeyim diye düşündüm ama o anda arkamdan bir kişi gelip beni fırlattı. Allah'tan sırt üstü bir şekilde yere düştüm. Yere düşünce hemen kapandım başımı korumaya çalıştım ama düştükten sonra…

"Cenin pozisyonu yapıp kurtuldum..."

"Arkadan bir kişi kemerimden tutup beni aşağı fırlattı. Aşağı düştükten sonraki linç daha şiddetliydi. O görüntülerde yok. Orada artık cenin pozisyonuna girdim kafamı koruma altına aldım. Orada tekmelerle çok şiddetli bir şekilde vurdular. Sonra öğrendiğim kadarıyla başkanım birkaç kişiyi üzerimden almış. Sonra onların kulüp yöneticilerinden biri beni güya beni olayların içinden çekme bahanesiyle aldı oradan ve tamam çıktım diye düşünmüşken son yumruğu da o vurdu zaten. Bu faulle gözüm arasındaki şişkinlikte o son yumrukla oldu zaten. Yukarıda kendimi koruyabildim çok ciddi bir darbe almadım. Sırtımda her iki boşluğumda da çok ciddi kas zedelenmesi var. Çok şükür ki daha öncesinden spor yapmanın vermiş olduğu şeyle ciddi bir şey olmadı. Kas zedelenmesi var.

"Sağlıkçılar gelmedi, biz hastaneye gittik"

"Yumruk atalardan birini galiba elinde yüzüğü vardı o yüzük deyince haliyle şişti. Son yumruğu yere düşünce yerden kaldıran kişi ara koridorda attı. 3 yerde; yukarda aşağıda ve koridorda vurdular. İlk etapta bizi yarım saat 45 dakika kadar orada beklettiler. Biz ilk yardım da alamadık yani sağlık hakkından da mahrum kaldık. Orada ilk yardım yapılsa hiçbirimizin durumu bu kadar vahim olmayacak. Protokolün ara verdiği kafeterya tarzı bir yer var. Orada polisler bizi beklettiler. 2 sıra yaklaşık 20 polis orada güvenliği sağladı. O arada saldırının failleri ellerini kollarını sallaya sallaya polis gözetiminde çıktılar dışarı. Ne bir yakalama ne bir gözaltı işlemi onlara uygulanmadı üstüne üstelik bizi beklettiler orada yaklaşık 45- 1 saat ilk yardım alamadık. Sonra Spor Şube polisleri onlara teşekkür etmek lazım onlar bizi ulaştırdılar hastaneye. Darp raporlarımız aldık sonra akabinde karakola gidip şikayette bulunduk.

"Hakkımızı arayacağız"

"6 gözaltı var bunların hiçbir yöneticilere yönelik değil. Bana saldıran 2 kişini yönetici olduğunu ben çok iyi biliyorum. 2 tanesinin resmi güvelik görevlisi olduğunu çok iyi biliyorum. Görüntülerde ben teşhis de edebilirim. O konuda hiçbir sıkıntı yok bize teşhis bile yaptırmadılar. Savcılık soruşturmayı ‘kasten yaralama, tehdit ve hakaretten’ açtı ama görüntülerde de görülüyor orada ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘canavarca hisle adam öldürmeye teşebbüs’ var. Bu fiilinde alt sınırı 5 yıldan başlıyor. Bu tip cezalarda, suçlarda mahkemelerin uygulamaları tutuklama yönündedir. Biz şuanda sadece gözaltı olduğunu görüyoruz. Açık seçik kamera görüntüleri olmasına rağmen hiçbir şekilde şahıslara ulaşılmıyor hatta kulüp başkanının saldırdığı anlar var. Kendisi başkanımızla görüştüğünde ‘o an saldırdığını, hırsına yenik düştüğünü’ kabul ediyor. Yalnız daha şuana kadar yönetimden bir kişiye bile ne bir yakalama, ne bir gözaltı işlemi yapılmadı. Hukuki anlamda her türlü şeyi zorlayacağız. Savcılık yada avukat arkadaşlarımız irtibat halindeler bir gelişme olduğunda bizi haberdar edecekler gideceğiz."

Hastaneden rapor aldılar

Bu arada saldırıda burnu kırılan Nurullah Edemen'e 15 gün, Kulüp Avukatı Haldi Soran Mızrak'a 30 gün, kulüp yöneticileri Nesih Aktepe'ye 15 gün, Ekrem Yeşil'e de 1 haftalık iş göremez raporu verildiği öğrenildi.