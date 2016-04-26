Amedspor yöneticilerine saldıran 6 kişi serbest bırakıldı!

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan TFF 2. Lig karşılaşması olan Ankaragücü-Amedspor karşılaşmasının 85. dakikasında protokol tribününde yaşanan olaylarda Amedspor yöneticilerine saldıran 6 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Karşılaşmayı şeref tribününde izleyen Amedspor yöneticileri Nurullah Edemen, Soran Mızrak, Mevlüt Aslan, Ekrem Yeşil ve Kulüp Başkanı Ali Karakaş, 30 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Kanlar içerisinde Ümre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Amedspor yöneticileri, yapılan tedavilerin ardından karakola giderek şikayetçi olmuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Amedspor yöneticilerine fiilen saldırdıkları kamera kayıtları ile tespit edilen 6 kişinin yakalandığı belirtilmişti.

T24’e konuşan Amedspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş, “İkinci golümüzden sonra 30 kişlilik grup bize tekme tokat saldırdı. Aralarında güvenlik görevlileri de vardı. Spor adına utanç verici bir durum. Bu çirkin saldırını sebebi Türkiye Futbol Federasyonu’nun Amedspor’a olan siyasi yaklaşımıdır. Bu saldırı Amedspor şahsında Amedspor'a gönül vermiş herkese yapılan saldırıdır” demişti.