Ankaragücü'nün 2-1 yenildiği maçın ardından protokolde linç girişimi; Amedsporlu 5 yönetici hastaneye kaldırıldı!

Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan ve Amedspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona eren MKE Ankaragücü maçı sonrası olaylar çıktı. Protokolde bulunan Amedspor Kulübü’den 5 yönetici linç edildi.

Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup’ta Play-Of’a kalmak isteyen MKE Ankaragücü ve Amedspor, bugün kıran kırana bir maç oynadı. İlk yarısı Ankaragücü’nün 1-0 galibiyetiyle sona eren maçın ikinci yarısında 2 gol atan Amedspor, maçı 2-1 kazandı. 90 dakikanın bitiş düdüğüyle tribün karıştı.

Alınan bilgiye göre karşılaşmayı şeref tribününde izleyen Amedspor yöneticileri Nurullah Edemen, Soran Mızrak, Nesih aktepe, Mevlüt Aslan, Ekrem Yeşil ve Kulüp Başkanı Ali Karakaş, 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde Ümre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Amedspor yöneticileri, yapılan tedavilerin ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

T24’e konuşan Amedspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş, “İkinci golümüzden sonra 30 kişlilik grup bize tekme tokat saldırdı. Aralarında güvenlik görevlileri de vardı. Spor adına utanç verici bir durum. Bu çirkin saldırını sebebi Türkiye Futbol Federasyonu’nun Amedspor’a olan siyasi yaklaşımıdır. Bu saldırı Amedspor şahsında Amedspor gönül vermiş herkese yapılan saldırıdır” dedi.