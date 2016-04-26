Spor Bakanı: Amedspor'a saldıranlar gözaltında, siyasiler işi başka yere çekmesin

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Ankaragücü-Amedspor arasında oynanan maçta Amedsporlu yöneticilerin tribünde darp edilmelerine ilişkin "Şu anda Ankara'daki statta Amedsporlu yöneticilerin saldırıya uğramasına sebep olan kişiler 6 kişi gözaltıntadır. Adli makamların soruşturmaları devam etmektedir." dedi. Şiddet olaylarını hiçbir şekilde tasvip etmediklerini de ifade eden Kılıç "Hiçbir şekilde hiçbir şiddeti tasvip etmiyoruz. Hele hele bir takımın yöneticilerine olan bu olayı tasvip etmemiz mümkün değildir. Hiç kimsenin bu olayda farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Bu olayın bazı siyasiler tarafından farklı yerlere çekilmemesi gerekiyor" sözlerini söyledi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin de konuşarak "Bu olayın tekrar yaşanmaması için Emniyet ve Adalet Bakanlığımızla gereken önlemler alınacaktır. Bu noktada yargıya da büyük görev düşmektedir. Bunun iyi uygulanmasıyla bu sorunun öne geçileceğine inanıyorum." dedi. Olayların spora gölge düşürdüğünü de vurgulayan Kılıç, "Bu olay iyi yaşanılanları gölgelemektedir. Bunu Türk sporu, Trabzonlu asla haketmiyordur" ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Şu anda Ankara'daki statta Amedsporlu yöneticilerin saldırıya uğramasına sebep olan kişiler 6 kişi gözaltıntadır. Adli makamların soruşturmaları devam etmektedir. Hiçbir şekilde hiçbir şiddeti tasvip etmiyoruz. Hele hele bir takımın yöneticilerine olan bu olayı tasvip etmemiz mümkün değildir. Hiç kimsenin bu olayda farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Bu olayın bazı siyasiler tarafından farklı yerlere çekilmemesi gerekiyor. Yargının yaptığı çalışma ortadadır. Bunu İçişleri Bakanlığı açmıştır, bakanlığımıza bağlı müfettişler de konuyla ilgili araştırmayı yapacaktır. Bu tür olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum.

"Bu saldırgan Trabzonspor'u temsil etmemektedir"

Öncelikle sahaya bir holiganın atlamasının futbolda yeri yoktur. Trabzon'un gerçekten bu konularla anılması bizi üzüyor. Trabzon bunu haketmiyor. Trabzon şehrimiz insanı ve yapısı itibarıyla misafirperver, bu noktada ülkemizin en önemli şehirlerden birisidir. Trabzonspor'un Türk futbolunda ve sporunda büyük başarıları vardır. Bu anlamda spor camiasına geçmiş olsun diyorum. Hakeme geçmiş olsun diyorum. O kişi asla ve asla Trabzon'u ve Trabzonspor'u temsil etmemektedir. Bu anlamdaki centilmence devam eden maçın içerisinde yaşanan bu olayı en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Bu üzücü bir olaydır. Bu konuyla alakalı olarak İçişleri ve Adalet Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde bir soruşturma başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığımız müfettişleri görevlendirmiştir. O holiganın sahaya nasıl girdiğiyle ilgili araştırmasını yapacaktır. Biz sporumuzda şiddeti görmek istemiyoruz. Buradaki çalışma da bu düşüncelerle devam edecektir. Bu olayın tekrar yaşanmaması için Emniyet ve Adalet Bakanlığımızla gereken önlemler alınacaktır. Bu noktada yargıya da büyük görev düşmektedir. Bunun iyi uygulanmasıyla bu sorunun öne geçileceğine inanıyorum. Bu olay iyi yaşanılanları gölgelemektedir. Bunu Türk sporu, Trabzonlu asla haketmiyordur.

Bu kişiler kulüplerine ciddi zararlar veriyor

Çok üzücü bir olay yaşadık. Sporda yeri olmayan bir olay yaşadık. Basının buna karşı sağduyu ve sakin bir şekilde giderek bunun önlemini almak durumundayız. Futbol müsabakalarına girmek anlamında ceza alan seyirciler var. Bu yasadaki yeri olan en şiddetli şekilde uygulanması gerekiyor ki, bu kişiler buralara gidip kulüplerine zarar veriyorlar. Onlar kulübü temsil etmiyorlar ama zarar veriyorlar. Futbol Federasyonu'nda bu konuda çalışmaları var.