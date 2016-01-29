Avukatları açıkladı: Amedspor taraftarlarına gözaltında İstiklal Marşı okutmuşlar!

İstanbul'da Fatih Terim Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Başakşehir - Amedspor maçında gözaltına alınan 29 taraftar serbest bırakıldı.

İstanbul Barosu avukatlarından Bülent Çoban, T24'e yaptığı açıklamada, "Gözaltındaki taraftarlara sorgu sırasında zorla İstiklal Marşı'nı okutmuşlar. İki kişide de darp izleri var" dedi. Çoban, serbest bırakılan "29 kişiden 9'unun doğrudan, 20'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını" belirtti.

Avukat Bülent Çoban'ın açıklamaları şöyle:

"Toplam 29 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlar İstiklal Marşı'na hakaret ve terör örgütü propogandası yaptıkları iddiasıyla geceden bu yana Başakşehir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube'de sorgulandılar. Sorgu sırasında şüphelilere zorla İstiklal Marşı'nı okutmuşlar. İki kişide de darp izleri var. Bu kişiler saat 13:00 civarında Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. 29 kişiden 7'si doğrudan, 15'i adlli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu 7 kişi de hâkimlik ifadesinden sonra 2'si doğrudan, 5'i de adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldılar."