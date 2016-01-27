Bursaspor - Amedspor maçı öncesinde ''PKK maçında takımı yalnız bırakmıyoruz'' çağrısı yapıldı

Türkiye Kupası ikinci turunda 31 Ocak'ta oynanacak Bursapor-Amedspor maçı için provokasyon çağrısı yapıldı. Kendilerine "Dik Duruş Bursaspor" adı veren bir grup tarafından Facebook'tan yapılan çağrıda "Pkk maçında takımı yanlız bırakmıyoruz o stadı NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE DİYE HAYKIRMAYA GELSİN ! HERKEZ BURSANIN GÜCÜNÜ GÖRSÜN!" ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl Amedspor adını alan Diyarbakırspor, 2009 yılında Süper Lig’de mücadele ederken geldiği Bursa deplasmanında olaylar çıkmıştı. Tribünlerden ‘’PKK dışarı’’ tezahüratları yapılmış ve Bursaspor yaşanan olaylar nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından 110 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.