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Spor

Amedspor, "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" pankartı sebebiyle PFDK'ya sevk edildi

Amedspor, Fenerbahçe maçına pankart ile çıkmış ve 30 saniyelik durma eylemi yapmıştı

12 Şubat 2016 18:57

Ziraat Türtkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe ile   3 - 3 berabere kalan Amedspor, 'talimata aykırı hareketi' ve nedeniyle Spor Toto 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesi uyarınca "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" pankartı sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Spor Toto 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesinde şöyle:

"Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartlarla çıkabilirler. Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve kuruluşların pankart taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları gerekmektedir."

Bir önceki PFDK kararı sonucu Fenerbahçe karşılaşmasını seyircisiz oynayan Amedspor maçta "Çocuklar ölmesin,  maça gelsin" pankartı ile çıkmış ve maçın başlama düdüğünden sonra 30 saniyelik durma eylemiyle protesto yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya gönderilen sevk raporları şöyle:

"1- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 09.02.2016 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2015-2016 Sezonu Spor Toto 2. Lig Müsabakaları Statüsünün 6/13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2016 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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