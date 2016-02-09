Amedspor'dan maç sonu açıklaması: ''Çocuklar ölmesin maça da gelsin'' şiarıyla yolumuza devam edeceğiz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi sahasında konuk eden ve müsabakadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan Amedspor, maç sonrasında resmi internet sitesinden haksızlığa uğradıkları yönünde bir açıklama yayınladı.

Açıklamayı Nazım Hikmet’in ‘’Sizde böyle koşmuştunuz bir zamanlar / Çocuklara kıymayın efendiler’’ dizeleriyle biritiren Amedspor, sahaya çıktıkları pankarta Türkiye Futbol Federasyonu’nun izin vermediğini belirtti.

Amedspor’un açıklamasının tamamı şöyle:

''Çok değerli ve saygıdeğer basın emekçileri;

Hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta onurlu mücadelesini sürdüren bölgenin tek ikinci lig kulübü olan Amedspor'a sezon başından bu yana yapılan haksız uygulamalar bugün itibariyle çok farklı bir boyut kazanmıştır. İsminin değiştirilmesi sonrası kulübümüze yapılan tehdit ve hakaretler, sezon devam ederken taraflı gözlemci raporları, haksız para cezaları ile sürdürülmüştür.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası maçında Medipol Başakşehir karşısında ortaya konulan iyi futbol ve elde edilen başarılı sonuç, birçok kesimden takdir toplamıştır. Ancak kulübümüz, bu başarıyla birlikte ırkçı grupların da hedefi haline gelmiştir. Bu ırkçı gurup tarafından çıktığı her maç provoke edilmiş, Bursaspor maçı ile de son raddesi yaşanmıştır.

Bursaspor maçı sonrası oyun disiplininden kopmayan ve kazanmaya inanan sporcularımız, galip gelmiş ve hem şehrimizi, hem de Amedspor’a gönül verenleri bir kez daha sevince boğmuştur. Lakin bu başarılar bazı çevrelerce hazmedilememiş olacak ki, Medipol Başakşehir maçı sonrasında cefakar taraftarlarımız gözaltına alınmış, akabinde bu maçta söylenen sloganlar nedeni ile haksız bir şekilde kulübümüz 1 maçı seyircisiz oynama cezasına çarptırılmış. Oyuncumuz Deniz Naki’nin barış çağrılar ise “ideolojik ve ayrımcı” olduğu gerekçesiyle ağır bir şekilde cezalandırılmıştır.Her yönüyle örnek olan bu oyuncumuz, Türkiye futbol tarihinde eşi benzerine az rastlanan 12 maç müsabakalardan men cezası almıştır. Ve tüm bu olanlar Türkiye Kupasında çeyrek final maçlarının başlamasının hemen öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karara bağlanmıştır.

Her türlü küfürün, şiddetin, ideolojik açıklama ve eylemelerin olduğu sahalarda bu kadar ağır cezaların, üstelik hak etmemesine rağmen yalnızca Amedspor’a verilmesi manidardır.

Çocukların ölmemesini isteyen bir kulübe ve oyuncusuna ceza vermek, haksız, taraflı ve insafsızcadır.

Bugün yapılan Fenerbahçe müsabakası da bu atmosferde başlamıştır. Ve kanımızca Fenerbahçe’nin de hiç arzulamadığı bir müsabaka oynanmıştır. Gönül isterdi ki, her iki kulüpte eşit koşullarda ve şartlarda bugün sahaya çıksın. Ancak TFF’nin hukuka ve vicdana aykırı kararları neticesinde bu durum mümkün olmamıştır.

Maç içinde yaptığımız 30 saniyelik hareketsiz durma protesto da tamamen yapılan haksızlıkların, çifte standartların ve ötekileştirmenin sonucudur. Ve yaşananlara dikkat çekmek için bu protesto eylemi yapılmıştır. Bu nedenle kulübümüz dün olduğu gibi bugün de ve yarında sonuna kadar arkasında durduğu “Çocuklar ölmesin, maça da gelsin” şiarı devam edecektir.

Ayrıca Fenerbahçe maçına "Çocuklar ölmesin maça da gelsin" pankartıyla çıkma talebimiz TFF tarafından kabul edilmemiştir. TFF'nin bu tutumunu da spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sonuç itibari aldığımız cezalar ve uğradığımız haksızlıklar, çocukların ölmesini istemeyenlerin cezalandırılmadığı, bunu dile getirenlerin sahiplendiği yeni bir sürecin başlamasına vesile olmasını diliyoruz.

Büyük şair Nazım’ın da dediği gibi;

Sizde böyle koşmuştunuz bir zamanlar,

Çocuklara kıymayın efendiler.

Saygılarımızla.

Amedspor Yönetim Kurulu ve Diyarbakır Spor Taban Birlikleri''