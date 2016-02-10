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"Çocuklar ölmesin" pankartını buzlayan Star gazetesi: Amedspor'a ayrımcılık cezası yolda!

Amedspor, Fenerbahçe maçında seyircisiz oynama cezasını protesto etmişti

10 Şubat 2016 00:30

Amedspor'un Fenerbahçe ile oynadığı ve 3-3 biten kupa maçında sahaya çıktığı "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" pankartını buzlayarak veren Star gazetesi, Diyarbakır takımının ayrımcılık kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilebileceği ileri sürdü. 

Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldıktan sonra Amedsporlu futbolcular, hareketsiz kalarak protokol tribününün olduğu tarafa dönerek seyircisiz oynama cezasını protesto etmişti.

"Amedspor'a ayrımcılık cezası yolda!" başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi aldığı 1 maçlık seyircisiz oynama cezası olay olan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sarı-lacivertlilerle oynadığı karşılaşmadaki protesto ve açtığı izinsiz pankart nedeniyle yeniden ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
 
Başakşehir maçında ceza almasına neden olan "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" sloganını bu kez pankarta dönüştürerek karşılaşmaya çıkan Amedspor'un izinsiz pankart veya talimatın 42. maddesindeki ayrımcılık kapmasında PFDK'ya sevk edilebileceği öğrenildi. Bu arada Amedspor'un bu pankart için TFF'ye başvurduğu ancak izin alamadığı ortaya çıktı.  

Yine maçın başında seyircisiz oynama cezasını protesto olarak yapılan eylemden dolayı da Amedspor'un disipline sevk edilebileceği ifade edildi. Amedspor'a yüksek para cezası veya yine seyircisiz oynama cezası gelebilecek.

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