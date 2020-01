3-3 biten Amedspor-Fenerbahçe maçında tur İstanbul'a kaldı

Amedspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Diyarbakır'da seyircisiz oynanan maçta ev sahibi Amedspor, 9. dakikada Şehmuz Özer'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Fenerbahçe, bu gole hemen cevap vererek 13. dakikada Ramazan Civelek'in golüyle beraberliği yakaladı. 44. dakikada Fernandao'nun golüyle Fenerbahçe ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle tamamlandı. İkinci yarı başladığında Amedspor sürpriz bir geri dönüşle maçı 3-2'ye taşıdı. Amedspor'un 2.golü Ferdi'den gelirken 3. gol de Yusuf'dan geldi.Maçın 75. dakikasında Volkan Şen'in golüyle Fenerbahçe tekrar beraberliği yakaladı. 90 dakikada eşitlik bozulmayınca yarı finale çıkacak olan takım İstanbul'da oynanacak rövanş maçında belli olacak.

Yıldızlar sahada yoktu

Fenerbahçe, Van Persie, Nani, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Bruno Alves, Abdoulaye Ba, Ozan Tufan ve Lazar Markovic gibi yıldızlarını İstanbul'da bıraktı.

Statta köpeklerle arama

Fenerbahçe kafilesi, gelmeden önce Seyrantepe Komplesi'nin içerisinde ve dışında, bomba uzmanı köpeklerle arama yapıldı. Stat çevresinde az sayıdaki Amed Sportif taraftar grubu dışında kimsenin olmadığı gözlendi.

FB plakalı otobüs

Bu arada sarı lacivertli futbolcularını taşıyan Öz Diyarbakır firmasına ait otobüsün plakasının 21 FB 705 olması, Fenerbahçe'ye bir jest olarak değerlendirildi.