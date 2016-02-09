T24 LogoT24 Logo
Spor

3-3 biten Amedspor-Fenerbahçe maçında tur İstanbul'a kaldı

Amedspor ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi

09 Şubat 2016 15:14

Amedspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Diyarbakır'da seyircisiz oynanan maçta ev sahibi Amedspor, 9. dakikada Şehmuz Özer'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Fenerbahçe, bu gole hemen cevap vererek 13. dakikada Ramazan Civelek'in golüyle beraberliği yakaladı. 44. dakikada Fernandao'nun golüyle Fenerbahçe ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle tamamlandı. İkinci yarı başladığında Amedspor sürpriz bir geri dönüşle maçı 3-2'ye taşıdı. Amedspor'un 2.golü  Ferdi'den gelirken 3. gol de Yusuf'dan geldi.Maçın 75. dakikasında Volkan Şen'in golüyle Fenerbahçe tekrar beraberliği yakaladı.  90 dakikada eşitlik bozulmayınca yarı finale çıkacak olan takım İstanbul'da oynanacak rövanş maçında belli olacak.

 

Yıldızlar sahada yoktu

 

Fenerbahçe, Van Persie, Nani, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Bruno Alves, Abdoulaye Ba, Ozan Tufan ve Lazar Markovic gibi yıldızlarını İstanbul'da bıraktı.

 

Statta köpeklerle arama

 

Fenerbahçe kafilesi, gelmeden önce Seyrantepe Komplesi'nin içerisinde ve dışında, bomba uzmanı köpeklerle arama yapıldı. Stat çevresinde az sayıdaki Amed Sportif taraftar grubu dışında kimsenin olmadığı gözlendi.

 

FB plakalı otobüs

 

Bu arada sarı lacivertli futbolcularını taşıyan Öz Diyarbakır firmasına ait otobüsün plakasının 21 FB 705 olması, Fenerbahçe'ye bir jest olarak değerlendirildi.

ETİKETLER

amedsporfenerbahçeziraat türkiye kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24