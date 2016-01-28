Amedspor: Taraftarlarımızı dövüp gözaltına aldılar; futbol savaş alanı değildir!

İstanbul'da Fatih Terim Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Amedspor'un yaptığı maçın ardından yaklaşık 100 konuk takım taraftarı yapılan tezahüratlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Polisin ters kelepçe taktığı kişilerin Başakşehir Polis Karakolu ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götüreleceği öğrenildi.

Teknik direktör Semih Küçükbayrak, Başakşehir stadında büyük bir haksızlık yaşandığını belirterek, "Kupada ilk 16'ya kaldık, mücadelemizde hedefimize ulaştığımız anlamına geliyor bu. Başakşehir'de 'fair-play'e yakışmayan görüntüler yaşandı. Sakatlanma sırasında bir topu taca attık. Ancak takmının teknik heyeti dahi oyunculara müdahale etti. Başakşehir'e yakışmadı bu durum" dedi. Küçükbayrak, teknik heyetin "çirkin hareketler" yaptığını söyledi ve "tahrik ettiler" dedi.

Amedspor futbol şube sorumlumuz Servet Erol, "Maçtan sonra taraftar grubumuzu apar topar gözaltına aldılar. Sokak aralarında dövülüp ellerini tersten kelepçelediler. Futbol müsabakası bir savaş değildir" dedi. Kulüp avukatlarının devreye girdiğini ve İstanbul Barosu'ndan destek istendiğini belirten Erol, "2-0 öndeyken hakem hataları nedeniyle 5 dakika olması gereken uzatmaların 6. dakikasında gol yedik. Teknik heyetin yaptıkları yetmezmiş gibi bir de Semih Şentürk'ün asker selaması vermesi taraftarlarımıza yönelik kabul edilemez bir harekettir. Burada bize hiç misafirperver davranmadılar" ifadelerini kullandı.