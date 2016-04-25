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Spor

Amedspor yöneticilerine saldırı ve Trabzonspor - F. Bahçe maçındaki olaylar Meclis’e taşındı

HDP'li Baluken: Irkçılık ve ayrımcılık yükseliyor

25 Nisan 2016 19:59

Ankaragücü-Amedspor maçında Amedsporlu yöneticilere yönelik saldırı ve yan hakeme yapılan saldırı sonrası Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tatil edilmesi üzerine HDP Grup başkanvekili İdris Baluken, Meclis araştırması talep etti.

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Türkiye Spor Toto 2. Ligi'nde 24 Nisan günü oynanan Ankaragücü-Amedspor maçının ardından protokolde bulunan Amedsporlu 5 yönetici darp edilmişti.

Fenerbahçe’nin deplasmanda 4-0 önde götürdüğü maçta, 89. dakikada Trabzorsporlu bir seyirci sahaya atlayarak yardımcı hakemlerden birini darp etmiş ve ardından çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilmişti.

Bianet’in haberine göre, Baluken gerekçesinde “Türkiye futbolu son dönemlerde sportif başarıları ile değil, saha içi ve saha dışı olaylar, futbolun kötü yönetimi, ayrımcılık ve ırkçılık ile anılmaktadır” dedi.

Baluken Amedspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş, yöneticiler Nurullah Edemen, Avukat Soran Mızrak, Nesih Aktepe, Mevlüt Aslan ve Ekrem Yeşil'e yapılan saldırının yanı sıra dün oynanan ve ama çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Trabzonspor - Fenerbahçe maçını da futbolda yaşanan şiddete örnek gösterdi.

Baluken “Türkiye futbolunda yükselen ırkçılık ve ayrımcılık ile saha içi ve dışı olayların araştırılması, başta Futbol Federasyonu olmak üzere siyaset ve spor dünyasının gerginliklerin, ayrışmaların, ırkçılığın artmasındaki kusurları, ihmalleri ve hatalarının tespit edilmesi ile Türkiye futbolunda yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz” dedi.

 

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