Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olaylar çıktı; sahaya giren Trabzonlu taraftarlar hakemi darp etti!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 86. dakikasında, sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar hakemlere saldırdı. Avni Aker Stadı'nda kale arkası tribününden sahaya giren grup, hakem Volkan Bayarslan'ın kafasına vurup, düşürdüğü yerde defalarca yumrukladı. Hakem Bülent Yıldırım arkadaşlarını ve futbolcuları soyunma odasına yönlendirirken, güvenlik güçleri sahaya giren diğer taraftarları durdurmaya çalıştı.

Olaylar sürerken, bir taraftarda bayrak direğinde yer alan Fenerbahçe bayrağını söktü ve yerine Trabzonspor atkısı taktı. Statta yaşanan gerginlik sürerken Fenerbahçe 4-0 öndeydi. Darp edilen çizgi hakeminin durumunun iyi olduğu bildirildi. Karşılaşma tatil edildi.

"Hakemler şikayetçi oldu, eylem yapacaklar"

Öte yandan Lig TV'deki Maraton programında Şansal Büyüka, bir gazetecinin kendisine cep telefonundan gönderdiği mesajı okuyup, "Hakemler maçtan sonra karakola gidip saldırgandan şikayetçi olmuşlar. Ayrıca, Süper Lig'de ilk kez bir hakemin dövülmesi nedeniyle hakemler protesto eylemi yapmayı planlıyor" dedi.

İki takım arasında 2010-2011 sezonundan itibaren şike davası sebebiyle gerginlik sürerken geçen hafta içinde 'şikede kumpas' soruşturması başlamıştı.

Hakikaten bunları yaparak, Trabzonspor'a fayda sağladıklarını mı zannediyorlar ? pic.twitter.com/baq1Dj5kiy — Fırat Günayer (@firatgunayer) 24 Nisan 2016

Bir diğer Trabzonspor taraftarı scorboard'a tırmanarak Fenerbahçe bayrağının yerine Trabzonspor atkısı taktı.

Trabzonsporlu bir taraftar scorboard'a tırmanarak Fenerbahçe bayrağının yerine Trabzonspor atkısı taktı. pic.twitter.com/KpRqChcOqj — Fotomaç (@fotomac) 24 Nisan 2016

Taraftarın sahaya girmesinden önce kale arkasındaki tel ağı tutan direk indirildi.

4 yiyen Trabzonspor taraftarının cinnet geçirdiği dakikalar. pic.twitter.com/WBq5XPleBv" — soWebo (@sowebo_07) 24 Nisan 2016

Güvenlik görevlileri sahaya giren taraftarlara müdahele etti. Karşılaşma 89.dakikada yarım kaldı. Maçta Fenerbahçe'nin 4-0 öndeydi.

Galatasaray forması yaktılar

Karşılaşma başlamadan hemen önce bir Galatasaray taraftarı takımının forması ile Avni Aker'e geldi. Ancak bordo mavili taraftarlar bu kişiye büyük bir tepki gösterip üzerinden formasını çıkarttılar. Daha sonra aldıkları Galatasaray formasını ateşe veren bordo mavili bu taraftarlara diğer tribünlerden de büyük destek geldi

Saha dışında gerginlik

Fenerbahçe Avni Aker stadyumu’na gelirken yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bu önlemlere rağmen iki yerde taşlamalar oldu. Sahil yolunda bir kaç taraftar takım otobüsüne yabancı maddeler atarken stadyum girişinde de takım otobüsüne çakmaklar ve yabancı maddeler atıldı. Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Ozan Tufan bu tarz olayların takıma motivasyon verdiğini belirtti.

Volkan Demirel’e tepki

Fenerbahçe ısınmak için sahaua çıktığında Trabzonspor taraftarı Volkan Demirel’e tepki gösterdi. Sahaya maytaplar ve bir kaç su şişesi atılırken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım aleyhine de küfürlü tezahüratlar yapıldı.

Volkan Şen sahayı ağlayarak terk etti

Trabzonspor’da forma giyerek tribünler ile girdiği diyalog sonrası sahayı ağlayarak terk eden ve bordo mavili takımdan ayrılan Volkan Şen soyunma odasına girerken tepki gördü. Volkan Şen bu tepkilere karşılık vermedi.

Onur Kıvrak: Benden bu kadar!..

Trabzonspor'un takım kaptanlığı yapan Onur Kıvrak, Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle hakemlerin ve diğer futbolcuların soyunma odasına girmesinin ardından, önce üzerindeki formayı çıkardı, daha sonra teknik direktör Hami Mandıralı'ya, "Benden bu kadar, bırakıyorum" işaretini yaptı; ardından da formayı saha kenarına bıraktı. Onur, son olarak eldivenlerini de yere bırakıp soyunma odasına gitti.

'Şikede kumpas' soruşturması

Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-11 sezonunda Süper Lig ve TFF 1.Lig'in bazı müsabakalarında şike yapıldığı ve teşvik primi verildiği iddiası üzerine 3 Temmuz 2011 başlatılan şike davası, 2014 yılında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu üzerine geçen hafta 'şikede kumpas' soruşturmasına dönüşmüştü. 2010-2011 yılında Trabzonspor ikinci tamamlayarak, "şike yapıldığı için şampiyonluğun Trabzonspor'a iade edilmesi gereketiğini" savunuyordu.