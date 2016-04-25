Fenerbahçe maçında çıkan olayların ardından takım kaptanı Onur Kıvrak: Benden bu kadar!..

2008 yılından bu yana bordo mavili formayı giyen ve takım kaptanlığı yapan Onur Kıvrak, Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle hakemlerin ve diğer futbolcuların soyunma odasına girmesinin ardından, önce üzerindeki formayı çıkardı, daha sonra teknik direktör Hami Mandıralı'ya, "Benden bu kadar, bırakıyorum" işaretini yaptı; ardından da formayı saha kenarına bıraktı. Onur, son olarak eldivenlerini de yere bırakıp soyunma odasına gitti.