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Spor

Amedspor: Fenerbahçe maçına taraftarımızın alınmaması, uyduruk ve anlamsız bir karar

"Diyarbakır'da yaptığımız ilk maç öncesi de anlamsız kararlar alınmıştı"

02 Mart 2016 21:04

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Asbaşkanı Nurullah Edemen, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacakları maça taraftarlarının alınmayacak olmasına tepki gösterdi. İstanbul İl spor Güvenlik Kurulu'nun kararını değerlendiren Amedspor Asbaşkanı "Uyduruk ve anlamsız kararlar ikinci karşılaşma için de alındı" dedi.

Radikal'in haberine göre, Nurullah Edemen, deplasmanda yapacakları Fenerbahçe maçı için İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına yönelik aldığı kararın doğru olmadığını ifade etti.

İstanbul'daki maça taraftarlarının alınmaması kararının anlamsız ve taraflı olduğunu savunan Edemen, "Diyarbakır'da yaptığımız ilk maç öncesi anlamsız kararlar alınmıştı. TFF bizim maçın seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Uyduruk ve anlamsız kararlar ikinci karşılaşma için de alındı. İstanbul'da yapacağımız maça ev sahibi takımın isteği ile taraftarlarımız alınmayacak. Bu kararı doğru bulmuyor ve kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'yi elemeye geldik"

Futbolun seyirci ile güzel olduğunu, ancak Fenerbahçe maçlarında bu zevkten taraftarlarının mahrum bırakıldığını belirten Edemen, şunları kaydetti: 

"Seyircileri futbol maçlarından mahrum bırakan bir anlayış var. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının ilk müsabakasında olduğu gibi yarın İstanbul'da yapacağımız ikinci karşılaşmayı da taraftarlarımız sahada izlemeyecek. Yani bu maça taraftarlarımız alınmayacak. Gerçekten akıl sınırlarını zorlayan bir karar. Hem şahsım hem de kulübümüz olarak bu kararları doğru bulmuyoruz."

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