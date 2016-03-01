Amedspor Başkanı: Taraftarlarımız maçta Fenerbahçeliler ile kol kola olsunlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 3 Mart Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Amed Sportif Faaliyetler'in kulüp Başkanı Ali Karakaş yaptığı açıklamada "Taraftarlarımız futbol camiasına örnek teşkil edecek davranışlarda bulunsun. Fenerbahçe taraftarlarıyla kol kola olsunlar" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, kendi sahalarında oynadıkları ilk karşılaşmada galibiyeti koruyamadıklarını ve bu nedenle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını dile getiren Karakaş, "Hedefimiz Fenerbahçe'yi mağlup edip, yarı finalle yükselmektir. İstanbul'daki karşılaşmaya da kazanmak için çıkacağız" dedi.

"Fenerbahçe taraftarlarıyla kol kola olsunlar"

Karakaş, deplasmandaki maçta taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Karşılaşmaya gelecek taraftarlar, takımlarını centilmence desteklesin. Taraftarlarımız futbol camiasına örnek teşkil edecek davranışlarda bulunsun. Fenerbahçe taraftarlarıyla kol kola olsunlar. Futbolun bütün güzelliğini ortaya koysunlar. Futbol camiasının bugünlerde böyle bir davranışa çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Küçükbayrakta: Turu geçmeye çalışacağız

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, Fenerbahçe ile yapacakları rövanş maçına her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Diyarbakır'daki maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getiren Küçükbayrak, "Kazanacağımız maçı berabere tamamladık. İstanbul'daki karşılaşma kolay olmayacak. Bizi çok zorlu bir maç bekliyor. İstanbul'da turu geçmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bu arada yeşil-kırmızılı ekip, Talaytepe Tesisleri'nde teknik direktör Sertaç Küçükbayrak yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.