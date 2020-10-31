İzmir'de yaşanan depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı

31 Ekim 2020 15:58
İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi paylaşıldı.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü.
Kaynak: DHA
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