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İzmir'de yaşanan depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı

31 Ekim 2020 15:58

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi paylaşıldı. 

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu,  Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü. 

Kaynak: DHA

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