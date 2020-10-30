İzmir'deki deprem anını anlatan Fatih Portakal: O anda içimden 'yaradan bitir artık şunu' dedim

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Marmara bölgesinde de hissedildi. İzmir'de bulunan gazeteci Fatih Portakal İzmir merkezli meydana gelen 6.6 şiddetli depremin ardından yayınladığı videoda "Bu kadar şiddetli bir deprem yaşamadım, görmedim şu ana kadar" dedi.

"Olduğumuz yere çömeştik ama sallantı durmadı bir türlü. İçimden şöyle dedim 'yaradan bitir artık şunu" diyen Portakal, "Şu anda Seferihisar'da elektrik yok" diye konuştu. Biz en yakın noktayız. Seferihisar, Urla, Sığacık, Kuşadası, Çeşme en yakın nokta" ifadesini kullandı.

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